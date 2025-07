«Llevamos 12 horas atrapados en un AVE a Málaga y no nos desalojan»

Ignacio Lillo Málaga Martes, 1 de julio 2025, 09:15 Comenta Compartir

El AVE desde Madrid a Málaga salió con un leve retraso a las 19.35 horas. Sus pasajeros no sabían lo que les esperaba. Después de sólo 20 minutos, el tren se para a la altura del municipio toledano de La Sagra. No es el único: una caída de tensión deja al menos otros 9 convoyes afectados. Aunque el resto puede volver a circular pasadas algunas horas.

Todos, menos el que viaja el abogado malagueño Manuel Jiménez Baras, que a las 8 y media de la mañana sigue allí detenido y sin noticias de la solución. Este iba de vuelta a casa desde la capital junto a sus tres hijos menores de edad, de 10, 13 y 14 años. Forman parte de los casi 300 pasajeros que han pasado la noche en el interior del tren, en mitad de ningún sitio y con un calor asfixiante, ya que la maquinaria está apagada y no hay aire acondicionado, sólo la poca brisa que entra por las puertas abiertas.

El letrado describe una situación dantesca, impropia de este siglo y de un país como España, con una persona mayor que ha tenido que ser evacuada en una UVI móvil tras sufrir un desvanecimiento. A otra le han puesto oxígeno. Además, varios pasajeros que han sufrido ataques de pánico y de ira.

«Mi hija pequeña me dice: 'Papá, por favor, no me vuelvas a montar en un tren en mi vida'», asegura el afectado, y advierte de que dentro del vagón hay varios bebés que lo están pasando muy mal. «Han pasado toda la noche llorando, el calor es insoportable».

Lo paradójico es que no les desalojan, y no saben por qué. En realidad, se puede acceder por un carril de servicio, que es por donde accede tanto la Guardia Civil, que ha estado vigilando toda la noche y les han llevado comida y agua; como la UVI móvil que ha desalojado a la paciente. Además, el afectado se queja de que han pasado al menos nueve trenes junto a ellos, por la vía paralela, y cualquiera de ellos se podía haber detenido y rescatarlos para llevarlos al menos hasta Madrid, pero no lo han hecho. «La Guardia Civil nos dice que ellos no tienen orden de desalojo».

«Detención ilegal»

Llevamos más de 12 horas aquí dentro, esto es una detención ilegal. Hay escenas de pánico, la gente está muy nerviosa; algunos esta mañana cuando han abierto las puertas han echado a andar, estamos desesperados», clama Jiménez Baras en conversación con SUR a las 8,30 de esta mañana.

Ya han dado las 9.00 de la mañana. El calor es insoportable y no tienen electricidad dentro. Por momentos, al menos, les dejan abrir las puertas y han podido salir a los alrededores. «Renfe lleva toda la noche enviando SMS y diciendo que en 90 minutos estaría arreglado... Que a las 8.00 estaríamos en Málaga... Es de una incompetencia absoluta», exclama.

Por ello, Manuel Jiménez Baras, como abogado, está ya en contacto con los compañeros del bufete para prepara acciones legales contra Renfe por «detención ilegal».

A consultas de este periódico, desde la operadora pública ferroviaria se limitan a explicar que el tren afectado es un AVE que hacía la ruta Murcia-Málaga, con escala en Madrid, que quedó detenido en La Sagra desde las 20.26 horas del lunes. Tras estudiar varias posibles soluciones, la previsión es «transbordar a sus viajeros a un AVE Madrid-Málaga en doble composición en el lugar de la incidencia». Este tren tenía previsto a las 9.20 horas iniciar la marcha «en breve» desde Puerta de Atocha para posibilitar el trasbordo de los viajeros del convoy detenido y continuar así hasta destino, esto es, por fin a Málaga. En cambio, los viajeros aseguraron de que los estaban remolcando con otro tren (diesel) hacia Atocha.

El caso es que el convoy afectado quedó ayer en una especie de «tierra de nadie». Y es que, según informa Renfe, a las 21.45 horas Adif restableció la circulación por una vía y la mayoría de las unidades comenzaron a circular. En cambio, al no poder solucionarse la incidencia de catenaria en la otra vía, ese tren se quedó detenido justo en el tramo afectado, a la altura de Toledo.

Según informan desde Adif, al parecer un tren Avant de Toledo-Madrid dañó la catenaria ayer por la tarde. Se pudo arreglar parte de la catenaria para que se pudiera circular por una de las dos vías, aunque la reparación definitiva se ha ido posponiendo y todavía a las 9 y media de la mañana no se había arreglado. Hay decenas de trenes afectados en todo el corredor sur y dentro de Andalucía.

