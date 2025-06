El taxi malagueño no se fía de la moratoria de licencias de VTC: «Nos da mala espina» El sector asegura haber perdido el 30% de sus ingresos y considera excesiva la proliferación de estos vehículos

El taxi malagueño no se fía del nuevo decreto de la Junta con respecto a los VTC. Ni tampoco de la moratoria de dos meses ... para la concesión de nuevas licencias. Así lo manifestado, el presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín después de que este martes haya entrado en vigor un nuevo escenario para las VTC. La Junta inicia una fase de análisis, estudio mediante, de dos meses en los que no se concederá autorización alguna y endurecerá los requisitos después. Se trata, por resumir mucho, de intentar que la ratio taxi-VTC no siga aumentando.

Noticia relacionada La Junta endurecerá el permiso para operar un VTC e inicia hoy una moratoria de licencias «El estudio me da muy mala espina. En dos meses no da tiempo a elaborarlo teniendo en cuenta que ese estudio tiene que estar basado en cuestiones medioambientales, poblacionales y otras como el tráfico o el impacto económico en el sector del taxi», ha declarado, al tiempo que cifra en un 30% la pérdida de ingresos de su sector por mor de lo que ha estimado como incumplimiento de la normativa por parte de las VTC. Miguel Ángel Martín ha defendido que ya hay muchas más de 4.000 VTC en Andalucía y ha advertido del riesgo de colapso del sistema. «El peligro es mayor en zonas como Málaga y la Costa del Sol, donde ya existe saturación de tráfico e impacto ambiental negativo. Esta situación supondría la puntilla para un sector que se está desangrando», ha declarado. «En un contexto de posible recesión económica, una flota de VTC desregulada y un mercado debilitado podrían hacer desaparecer el taxi, un servicio que recuerda que es público y de interés general. Muchas empresas están solicitando autorizaciones con fines puramente especulativos, sin compromiso de servicio ni arraigo en el territorio», ha proseguido el representante gremial, que alerta del riesgo de afectar a 10.000 empleos entre directos e indirectos en Andalucía.

