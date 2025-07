El enigma del velero del taxista de Mijas que apareció encallado en una playa de Valencia Alejandro Cervera, que tenía amarrado el barco en el Real Club Náutico, no sabe cómo ha llegado hasta la Albufera: «Me piden 11.000 euros para sacarlo de ahí»

Matías Stuber Jueves, 17 de julio 2025 | Actualizado 18/07/2025 00:25h. Comenta Compartir

Alejandro Cervera tiene 43 años y desde la infancia persigue un sueño: tener un velero y navegar con él cuando el tiempo se lo permite. «Es una pasión que me viene de familia, mi padre ha sido pescador», explica en una conversación telefónica con SUR.

El sueño se cumple en enero de este año cuando, por fin, se hace con el 'King of Kings'. Hasta aquí, la historia podría ser una más en un contexto de satisfacción de una aspiración personal. Deja de serlo cuando Alejandro revela dónde se encuentra en el momento de atender la llamada: en el cuartel de la Guardia Civil de Valencia. Es el último capitulo en una sucesión de acontecimientos que han alterado la tranquilidad de este malagueño y ahora amenaza con salirle muy caro.

Para entender la situación, hay que aclarar que el velero de Alejandro, el 'King of Kings' permanece amarrado en el Real Club Náutico de Valencia. «No es por nada. Simplemente, aquí el amarre me cuesta 5.000 euros y en Málaga me costaría 16.000», explica el propietario. Lo de permanecer amarrado hay que ponerlo en pasado.

El lunes, Alejandro recibe una llamada de Salvamento Marítimo para interrogarle sobre el 'King of Kings'. La razón es llamativa: el velero está varado en la playa de la Garrofera, en la Albufera de Valencia. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Nadie lo sabe. Después de colgar, Alejandro acude enseguida a la comisaría de la Policía Nacional de Fuengirola para denunciar un supuesto robo. En el Real Club Náutico de Valencia tampoco le pueden aclarar lo que ha pasado.

Han pasado tres días y esta historia, adelantada por Las Provincias, sigue sin resolver. Alejandro afirma que a comienzos de mes recibe una llamada del Real Club Náutico para avisarle de que debía mover el 'King of Kings' porque se iba a celebrar la regata de su Majestad la Reina. Para ahorrarse el desplazamiento desde Málaga, autoriza al personal del club para cambiar de ubicación al velero.

Ampliar

Alejandro no sabe nada más del asunto hasta la mencionada llamada en la que le advierten del problema. Como se puede observar en las imágenes que acompañan la información, el velero se encuentra en una situación comprometida. Desencallar el velero le cuesta ahora 11.000 euros. «Es el presupuesto que me ha dado la empresa, aunque me gustaría que el Ayuntamiento de Valencia ayudara con la maquinaria de la que dispone. Podría rebajar el coste de la operación y dejarlo en unos 5.000 euros», señala.

De profesión taxista en Mijas, Alejandro acaba de poner la segunda denuncia. Esta vez en el cuartel de la Guardia Civil de Valencia. «Espero que puedan ayudar a aclarar lo que ha sucedido», dice. Luego se adelanta por si a alguien no le cuadra la combinación de propietario de barco y taxista. «No es un velero de lujo como se ha dicho por ahí ni mucho menos. Lo adquirí en un estado muy deteriorado, no estaba para navegar. Desde entonces, le he echado horas y horas de restauración», añade. El precio por el que Alejandro adquirió el 'King of Kings' era de 30.000 euros.

Dudas

Salvamento Marítimo emitió un comunicado para dar una versión de los hechos que tampoco aclara mucho. Los trabajadores del Real Club Náutico habrían visto a dos personas limpiando la cubierta del bote en la mañana de su desaparición.

Algo que no tiene mucho sentido para Alejandro. Según afirma, no ha dado autorización a nadie para que abordar el 'King of Kings'. Solo al personal del Real Club Náutico y porque a ellos le venía bien su amarre para albergar a los barcos de competición. La posibilidad de un robo tampoco le cuadra, teniendo en cuenta el escaso valor de su velero si se compara con otros que atracan cerca.

Alejando confía en que el visionado de las cámaras de seguridad aporten información y no descarta un fallo por parte del Real Club Náutico. Lo único que sabe por el momento es que tiene que adelantar los 11.000 euros para sacar el barco de la playa de la Garrofera, donde está varado desde el lunes. «No sé si recuperará ese dinero», lamenta.