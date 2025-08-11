Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la bola de fuego que sobrevoló Andalucía, Murcia y el sur de Alicante hasta llegar a las Islas Baleares

Imagen de la bola de fuego que sobrevoló Andalucía, Murcia y el sur de Alicante hasta llegar a las Islas Baleares JM Madiedo

Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía

Este fenómeno luminoso, que entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico tras sobrevolar la Península, no fue la caída de un meteorito

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:25

Al parecer no fue un meteorito pero el efecto a los ojos de los usuarios fue igual de impactante: la de una espectacular y luminosa ... bola de fuego cruzando el cielo. El fenómeno sorprendió a muchos malagueños, andaluces y españoles este domingo 10 de agosto. Ocurrió en torno a las 23:49, hora local peninsular española, y fueron muchos los testigos que lo vieron y grabaron a lo largo de su trayectoria por Andalucía, Murcia y sur de Alicante hasta dirigirse después a las Islas Baleares. Pero, ¿qué fue exactamente ese evento luminoso?

