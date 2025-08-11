Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía

Al parecer no fue un meteorito pero el efecto a los ojos de los usuarios fue igual de impactante: la de una espectacular y luminosa ... bola de fuego cruzando el cielo. El fenómeno sorprendió a muchos malagueños, andaluces y españoles este domingo 10 de agosto. Ocurrió en torno a las 23:49, hora local peninsular española, y fueron muchos los testigos que lo vieron y grabaron a lo largo de su trayectoria por Andalucía, Murcia y sur de Alicante hasta dirigirse después a las Islas Baleares. Pero, ¿qué fue exactamente ese evento luminoso?

Según explica José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto Smart, fue la «reentrada de un objeto artificial en la atmósfera terrestre». El objeto, «probablemente un satélite, entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico, sobrevoló la Península Ibérica y continuó hacia el Mediterráneo. No se trató de la caída de un meteorito», insiste Madiedo en su cuenta de X.

El fenómeno visto anoche por numerosas personas fue la reentrada de un objeto artificial en la atmósfera terrestre https://t.co/9ciqhoFHNU El objeto, probablemente un satélite, entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico, sobrevoló la Península Ibérica y… https://t.co/uLESWOq2Ne — Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 11, 2025

Explica el experto que dicho objeto artificial se volvió incandescente al entrar en la atmósfera generando así una bola de fuego artificial que se inició a 118 km de altitud sobre el Océano Atlántico para avanzar en dirección noreste. «Se rompió en multitud de fragmentos y sobrevoló Andalucía, Murcia y el sur de Alicante, dirigiéndose a continuación hacia las Islas Baleares».

¿Un satélite Starlink?

La hipótesis más probable, explica Madiedo, es que los fragmentos que hubieran sobrevivido a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre hayan caído al mar Mediterráneo. «En estos momentos se está intentando identificar al objeto que ha dado lugar a este fenómeno. Podría tratarse de un satélite Starlink», indica.

Este evento luminoso avistado en España fue captado por los detectores que el proyecto Smart tiene en distintos observatorios de la Península. Se trata de un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coordinado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía.