Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
Este fenómeno luminoso, que entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico tras sobrevolar la Península, no fue la caída de un meteorito
Málaga
Lunes, 11 de agosto 2025, 08:25
Al parecer no fue un meteorito pero el efecto a los ojos de los usuarios fue igual de impactante: la de una espectacular y luminosa ... bola de fuego cruzando el cielo. El fenómeno sorprendió a muchos malagueños, andaluces y españoles este domingo 10 de agosto. Ocurrió en torno a las 23:49, hora local peninsular española, y fueron muchos los testigos que lo vieron y grabaron a lo largo de su trayectoria por Andalucía, Murcia y sur de Alicante hasta dirigirse después a las Islas Baleares. Pero, ¿qué fue exactamente ese evento luminoso?
Según explica José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto Smart, fue la «reentrada de un objeto artificial en la atmósfera terrestre». El objeto, «probablemente un satélite, entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico, sobrevoló la Península Ibérica y continuó hacia el Mediterráneo. No se trató de la caída de un meteorito», insiste Madiedo en su cuenta de X.
El fenómeno visto anoche por numerosas personas fue la reentrada de un objeto artificial en la atmósfera terrestre https://t.co/9ciqhoFHNU El objeto, probablemente un satélite, entró en la atmósfera a unos 29 mil km/h sobre el océano Atlántico, sobrevoló la Península Ibérica y… https://t.co/uLESWOq2Ne— Jose Maria Madiedo (@jmmadiedo) August 11, 2025
Explica el experto que dicho objeto artificial se volvió incandescente al entrar en la atmósfera generando así una bola de fuego artificial que se inició a 118 km de altitud sobre el Océano Atlántico para avanzar en dirección noreste. «Se rompió en multitud de fragmentos y sobrevoló Andalucía, Murcia y el sur de Alicante, dirigiéndose a continuación hacia las Islas Baleares».
¿Un satélite Starlink?
La hipótesis más probable, explica Madiedo, es que los fragmentos que hubieran sobrevivido a su brusco paso a través de la atmósfera terrestre hayan caído al mar Mediterráneo. «En estos momentos se está intentando identificar al objeto que ha dado lugar a este fenómeno. Podría tratarse de un satélite Starlink», indica.
Este evento luminoso avistado en España fue captado por los detectores que el proyecto Smart tiene en distintos observatorios de la Península. Se trata de un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) coordinado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.