Todos los sindicatos del Clínico se concentrarán el 27 de octubre para pedir más contratos
La Junta de Personal del Hospital asegura que existe una falta crónica «de recursos humanos en todas las categorías»
Jueves, 16 de octubre 2025, 00:18
Los sindicatos que forman parte de la Junta de Personal del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, el Clínico (CCOO, CSIF, SATSE, SMA y ... UGT) han convocado a todos el personal a una concentración que tendrá lugar el 27 de octubre, a las 12.30 horas, en la puerta de Urgencias del centro, con el fin de «denunciar públicamente la situación crítica e insostenible que atraviesa el centro».
Así, el órgano ha denunciado este martes la «situación límite de los profesionales y la falta crónica de recursos humanos en todas las categorías, sanitarias y no sanitarias, habiendo llegado a un punto insostenible: los servicios están desbordados, las cargas asistenciales se disparan y el agotamiento del personal es extremo», afirman en un comunicado
Durante años, aclaran, la plantilla ha sostenido al hospital con «su esfuerzo, compromiso y sacrificio personal: han multiplicado turnos, renunciado a descansos y asumido responsabilidades que no les corresponden, todo ello mientras la Administración sanitaria y las direcciones del centro han ignorado de forma reiterada las denuncias y propuestas presentadas» por los sindicatos.
La situación actual, afirman, es «consecuencia directa de una gestión ineficaz y una absoluta falta de planificación», afectando la falta de personal a todas las áreas: urgencias, hospitalización, quirófanos, atención ambulatoria, mantenimiento, limpieza, celadores, administrativos y técnicos. «Nadie se libra del colapso», afirman.
Así, exigen la dimensión inmediata de varios directivos, la incorporación urgente de personal en todas las categorías, la cobertura «total y real» de bajas, permisos y vacaciones, «el refuerzo estructural de las plantillas para acabar con la precariedad y la sobrecarga crónicas» y un compromiso «firme» de la ahora Consejería de Sanidad y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para sumar nuevos efectivos.
Afirman que faltan medios y apoyo institucional, por lo que piden a la Junta que «no haga oídos sordos y, de una vez, actúen de forma inmediata para revertir esta situación».
El Hospital Clínico ha declinado valorar los hechos descritos en el comunicado.
