Navarro y Fernández, junto a los representantes de las organizaciones agrarias. sur

El sector agro de Málaga plantea a la Junta sus peticiones para combatir la lengua azul y el 'mildiu' e impulsar las obras hídricas

Reunión. ·

Asaja, Coag, UPA y las cooperativas coinciden con el gobierno andaluz en rechazar el borrador de la PAC durante un encuentro con Patricia Navarro, quien ha destacado los 12 millones en ayudas en la provincia para modernizar la maquinaria agrícola y preservar el relevo generacional

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 18:49

Comenta

La extensión de las medidas y las ayudas para combatir el virus de la lengua azul que afecta a la ganadería malagueña y hacer frente ... a los efectos del hongo 'mildiu' que afecta al viñedo; el impulso para poner en marcha las infraestructuras hídricas que necesita la provincia para hacer frente a los efectos de la sequía; o actuaciones para hacer frente a la amenaza que supone el avispón oriental para las especies autóctonas son algunas de las peticiones que las organizaciones del sector agrario y ganadero de Málaga han presentado este martes a la Junta.

