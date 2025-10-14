El sector agro de Málaga plantea a la Junta sus peticiones para combatir la lengua azul y el 'mildiu' e impulsar las obras hídricas

La extensión de las medidas y las ayudas para combatir el virus de la lengua azul que afecta a la ganadería malagueña y hacer frente ... a los efectos del hongo 'mildiu' que afecta al viñedo; el impulso para poner en marcha las infraestructuras hídricas que necesita la provincia para hacer frente a los efectos de la sequía; o actuaciones para hacer frente a la amenaza que supone el avispón oriental para las especies autóctonas son algunas de las peticiones que las organizaciones del sector agrario y ganadero de Málaga han presentado este martes a la Junta.

Así lo han trasladado el presidente de Asaja, Baldomero Bellido, el secretario provincial de UPA, Francisco Moscoso, su homólogo de Coag, Antonio Rodríguez, y el gerente de las Cooperativas Agroalimentarias de Málaga, Carlos Cintas, durante la reunión de trabajo mantenida con la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández.

Bellido ha expuesto la necesidad de que se acometan las obras para garantizar el abastecimiento de agua al campo malagueño y ha destacado «la sensibilidad» de la Junta para ampliar las ayudas para paliar las pérdidas por la lengua azul; por su parte, Moscoso ha planteado que ninguna explotación, sea cual sea su dimensión, se quede fuera de las ayudas por el 'mildiu' y se ha congratulado de que en ellas se hayan incluido la uva pasa; mientras que Rodríguez ha pedido que se extiendan al caprino las medidas puestas en marcha para combatir la lengua azul.

Defensa con «uñas y dientes»

Las organizaciones agrarias han coincidido con la Junta en mostrar su rechazo a la nueva PAC que prepara la UE y en cuyo marco financiero plurianual 2028-20234 se prevé un recorte en la financiación del campo andaluz de entre un 20% y un 40%. En este sentido, Navarro ha mostrado el compromiso del gobierno andaluz de «defender con uñas y dientes» los intereses de los agricultores y ganaderos y de exigir al Gobierno central que «bloquee» la propuesta de la Política Agraria Común en Europa.

Durante el encuentro, la delegada del Gobierno ha destacado las últimas ayudas aprobadas por la Junta destinadas al sector agro y que suman 12 millones de euros para la modernización de maquinaria agrícola y para contribuir al relevo generacional en el campo y la ganadería provincial.

Así, según los datos expuestos por Patricia Navarro un total de 164 explotaciones malagueñas se beneficiarán de los 7,1 millones destinados a la modernización de maquinaria agrícola para que estas explotaciones sean más innovadoras, competitivas y eficientes, mientras que 94 jóvenes se van a ver beneficiados por los 4,8 millones destinados a garantizar el relevo generacional en el sector agrícola y ganadero.

Por ello Navarro ha destacado las ayudas destinadas a jóvenes agricultores que en la convocatoria de 2024 cuenta con 130 millones de euros en ayudas a nivel regional, «de las cuales en la provincia se van a beneficiar 94 jóvenes para dar continuidad a las explotaciones agrícolas y ganaderas, gracias a ayudas que suman 4,8 millones de euros», ha explicado para recordar que en el marco 2014-2022 de estas ayudas fueron 202 jóvenes malagueños los que se quedaron en el campo.

La delegada del Gobierno ha añadido que desde la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se va a seguir manteniendo el «ritmo inversor en materia de infraestructuras» y apostando en término económicos por ayudas dirigidas al sector que suman un montante de 325 millones para toda Andalucía.

Entre esas actuaciones ha mencionado el Plan Parra, destinado a llevar cada vez más agua regenerada a más comunidades de regantes; el Plan Regadía, dotado con 140 millones para que el sector modernice sus sistemas de riego y ser más eficientes en la gestión del agua; las ayudas directas por valor de 12 millones para apoyar a los regantes en la creación de balsas y poder aumentar su capacidad de almacenaje; o las ayudas directas a la eficiencia energética en el regadío.