Salado no se decanta por una ubicación para La Rosaleda: «Tiene que ser un estadio moderno» El presidente de la Diputación defiende que el espacio que se elija tiene que ser compatible con el transporte público y que «hay que analizarlo tranquilamente»

Cristina Pinto Martes, 15 de julio 2025, 23:41

«Yo no me puedo pronunciar sobre eso sin tener datos técnicos, sería una temeridad por mi parte». Así responde a SUR el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ante la pregunta de la ubicación definitiva para el nuevo estadio que sustituiría a La Rosaleda. «Tendrá que ser moderno y con las nuevas utilidades que tiene que tener un estadio, que no es sólo para jugar, sino para hacer conciertos y otros usos que supongan ingresos para el club», anticipa.

Sobre la decisión, asegura que «hay que analizarla tranquilamente». Pero defiende las características que debe tener: «Para que sea un proyecto competitivo tenemos que pensar también en la movilidad, si el transporte público va a llegar, ya que es fundamental», señala, a lo que añade: «Hay que estudiarlo con el Ayuntamiento, que es el que tiene la voz cantante y el que va a ver afectada la movilidad cuando haya un partido del Málaga. Nosotros estaremos como institución apoyando este proyecto, ha sido una decisión muy dura la que acabamos de tomar», lamenta Salado.

«La gente se queda con el detalle del momento de la decisión en el que tiene falta de información. Pero si hacemos el histórico, todo empezó con que la obra iba a costar cien millones de euros, que se iba a poder hacer con el Málaga dentro… Pero todo ha ido avanzando a través de los informes técnicos, que han sido los que han decidido cuál era el mejor proceso para ganar en tiempo y para ganar en la capacidad del estadio», detalla el presidente de la Diputación.

Y destaca la complejidad del nuevo proyecto: «Es todo muy complejo. Vamos a empezar a diseñar La Rosaleda con el proyecto que ya teníamos sobre la mesa o con un nuevo estadio. Esto es algo que no se puede comparar con otras ciudades porque cada una tiene unas características y situaciones completamente distintas».

Salado llama a la calma para «no cometer el error tras la desilusión de no haber conseguido el Mundial» para lanzar el nuevo estadio. «Hay que sentarse, estar tranquilos y ver cuál es la mejor opción para el Málaga. Y en ese proceso hay que elegir si hacemos una nueva Rosaleda en el mismo lugar o fuera», concreta.