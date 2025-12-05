La actualidad del día, en vídeo

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de los principales vídeos del viernes, 05 de diciembre de 2025

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:16

Sumérgete rápidamente en las historias visuales del día con nuestro resumen de los vídeos principales en SUR.es, proporcionándote una visión instantánea de los acontecimientos ... destacados.

  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  9. 9 Un camión accidentado provoca retenciones en la A-45, a la altura de Antequera, al quedar cerrados dos carriles
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

