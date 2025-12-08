Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La actualidad del día, en vídeo

Resumen de los principales vídeos del lunes, 08 de diciembre de 2025

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:48

Descubre de forma concisa los vídeos más relevantes del día en SUR.es, a través de nuestro breve análisis que destaca las historias más destacadas.

Top 50
  1. 1 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  2. 2 El TSJA avala el despido de un trabajador tras pillarlo un detective actuando con una murga en el carnaval de Málaga durante su baja médica
  3. 3 Muere tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando la Policía lo reducía en un locutorio de Torremolinos
  4. 4 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  5. 5 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  6. 6 Una nueva dana llega esta semana a Andalucía
  7. 7 Un gran pozo de 30 metros de profundidad bajo La Malagueta surtirá de agua de mar a los lavapiés de la playa
  8. 8

    Más reservas bajo tierra que en los embalses: el mapa de las aguas subterráneas en Málaga
  9. 9

    El taller de los trenes de Málaga se reinventa
  10. 10

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?

