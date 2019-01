«Estamos recorriendo Andalucía para explicar lo poco que sabemos» La cónsul en Marbella, el pasado jueves. / Josele-Lanza - La cónsul Charmaine Arbouin dice estar «preocupada» por la proliferación de 'fake news' sobre el futuro de los británicos en España IVÁN GELIBTER Domingo, 13 enero 2019, 01:11

Charmaine Arbouin lleva casi dos años viviendo de forma ajetreada. En su calidad de cónsul británica en Andalucía (una zona con una fuerte comunidad británica) se ha convertido en la primera referencia para sus conciudadanos en lo que se refiere al 'Brexit'.

A pesar de ello, la cónsul reconoce que los escenarios cambian constantemente, y que a veces resulta muy difícil responder según qué cuestiones. «Estamos recorriendo toda Andalucía para explicar lo poco que sabemos, y la verdad que siempre nos encontramos con las mismas preguntas, todas condensadas al fin y al cabo en cómo será su vida a partir de ahora», explica.

Lo que sí tiene claro –y se pudo ver en la reunión que protagonizó en Marbella esta semana– es que solo responden certezas. «Si me van a preguntar lo que va a votar el Parlamento el martes les corto rápidamente», señala.

Aunque asegura que a todos los sitios a los que va le reciben de muy buenas maneras, le preocupa en exceso lo que se lee habitualmente en las redes sociales. «Iba a decir que son 'fake news', pero es que directamente son mentiras. Las dudas, a la gente que sabe porque si no nos encontramos con un doble trabajo», añade.

En las próximas semanas, Charmaine Arbouin y su equipo recorrerán toda Andalucía para seguir arrojando algo de luz sobre el 'Brexit'. En el caso de Málaga tienen vivisitas confirmadas a Benalmádena, Mijas, Manilva y Alhaurín el Grande, siempre en colaboración con la asociación Brexpats in Spain.

«Tenemos que hacer que la comunidad británica cambie un poco su forma de ver las cosas. Llevamos años repitiendo lo del empadronamiento y les cuesta mucho, porque piensan que eso está relacionado con los impuestos. Ahora parece que la situación va arrancando, pero queda mucho por hacer», argumenta.

Por último, y como respuesta a una pregunta directa, la cónsul no niega que una buena parte de la comunidad británica sigue sin asumir que las cosas van a cambiar a peor. «Por eso nos preocupan tanto las mentiras. Porque en este caso éstas no son alarmistas, sino todo lo contrario. 'Venden' una situación idílica en que la todo seguirá como hasta ahora, y cuando llegue el momento habrá más de uno que no se lo espera. Este trabajo lo tendremos que seguir haciendo hasta diciembre de 2020», sostuvo.