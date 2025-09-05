Reclaman más médicos para el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional

El delegado sindical de UGT en el Hospital Regional Universitario de Málaga, Carlos Bueno, ha alertado hoy de la situación que atraviesa el servicio de ... Neurocirugía «debido a la falta de personal médico disponible». Actualmente, el departamento soporta, siempre según el sindicato, cinco reducciones de jornada sin cubrir y tres bajas maternales, «lo que ha reducido de forma significativa la plantilla operativa». El equipo cuenta «con solo 15 facultativos, una cifra insuficiente para cubrir la demanda asistencial».

La situación ha generado, recalca Bueno, «una sobrecarga asistencial en los profesionales en activo, que se ven obligados a asumir un volumen de trabajo muy superior al recomendable». Los médicos han advertido al sindicato que la presión constante les ha provocado un «grave desgaste físico y emocional, hasta el punto de sentirse desbordados por la falta re refuerzos».

Es por ello que UGT exige que se aumente el personal médico, ya que la falta de facultativos afecta a la capacidad de respuesta quirúrgica, así como a la atención a pacientes hospitalizados y consultas externas, con el «riesgo de retrasos en diagnósticos y tratamientos que resultan vitales en estos casos».

UGT ha instado así al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a que contrate, de forma urgente, profesionales con el fin de garantizar «la continuidad y la calidad asistencial, y la salud laboral de los profesionales que sostienen, en condiciones muy difíciles, uno de los servicios más delicados de la atención hospitalaria».

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Salud y Consumo para recabar su respuesta, sin que se haya recibido hasta el momento.