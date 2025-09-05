Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Hospital Regional. SUR

Reclaman más médicos para el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional

UGT afirma que los profesionales están sobrecargados y pide al SAS contrataciones inmediatas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:07

El delegado sindical de UGT en el Hospital Regional Universitario de Málaga, Carlos Bueno, ha alertado hoy de la situación que atraviesa el servicio de ... Neurocirugía «debido a la falta de personal médico disponible». Actualmente, el departamento soporta, siempre según el sindicato, cinco reducciones de jornada sin cubrir y tres bajas maternales, «lo que ha reducido de forma significativa la plantilla operativa». El equipo cuenta «con solo 15 facultativos, una cifra insuficiente para cubrir la demanda asistencial».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  9. 9 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  10. 10 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Reclaman más médicos para el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional

Reclaman más médicos para el servicio de Neurocirugía del Hospital Regional