Málaga Cardioprotegida. De izquierda a derecha, Juan Bermúdez, Paloma Rosado, Ángel García Alcántara y Ramón Mora. Salvador Salas

Ramón Mora, superviviente de una parada cardiorrespiratoria: «Estuve 21 minutos muerto y volví a la vida»

Málaga Cardioprotegida ha salvado desde 2018 la vida de más 40 personas y ha desarrollado, junto al Centro Municipal de Informática, una aplicación digital que permite conocer dónde se encuentran los más de 700 desfibriladores de la ciudad, una información clave ante una muerte súbita

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:33

Es 6 de diciembre de 2021. Ramón Mora habla con distancia emocional y una sonrisa de una experiencia tan dura como transformadora. Ese día, cuando ... iba a tomar unas copas al Málaga Palacio después de una cena y, poco antes de la medianoche, cayó «redondo al suelo». Una muerte súbita. Su suerte fue que un matrimonio de médicos de Jaén, que paseaba por la zona, le aplicó las técnicas de reanimación cardiopulmonar o RCP. Estuvieron comprimiendo el pecho de Mora durante 21 minutos, formando con sus manos un corazón artificial que enviaba la sangre al cerebro para oxigenarlo, «Estuve muerto 21 minutos y volví a la vida», dice.

