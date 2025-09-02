El PSOE de Málaga reivindica a Montero como alternativa a «los engaños de Juanma Moreno»

El 1 de septiembre también significa fijar metas y objetivos para los partidos políticos. El PSOE de Málaga se reunió este lunes en su ... interparlamentaria para alabar a la figura de María Jesús Montero. La vicepresidenta del Gobierno será candidata del PSOE en Andalucía para disputar la Junta al actual presidente, Juanma Moreno. Este lunes tocaba reivindicar a Montero como única alternativa plausible para un cambio político.

El secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar, aseguró antes los medios que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es «el político que más ha engañado a los andaluces y a los malagueños» y ha cargado contra la gestión de la sanidad en la región «que ahora es sustancialmente peor». Entre otros, estuvo acompañado Ignacio López, actual diputado en el Congreso.

En esta línea, continuó afirmando que «la responsabilidad es de Moreno» y que «a este grupo parlamentario le corresponde que todo ciudadano malagueño sepa la realidad de los hechos». Precisó que en el PSOE «haremos frente a todo el engaño masivo al que quiere someter Moreno a toda Andalucía».

Aguilar adelantó que la hoja de ruta de los socialistas en este curso político que empieza es «que todo el mundo tenga claro que el informe de gestión que puede presentar Moreno deja caro que si queremos que los servicios públicos funcionen, hay que sacarle de la Junta cuanto antes» a través de «una oposición crítica, seria, constructiva y rigurosa».

Insistió en que si se compara el programa electoral con el que Moreno llegó al Gobierno andaluz con su gestión se verá «una lista de incumplimientos, de mentiras y de engaños que tuvo con los malagueños».

Recordó, además, que Málaga «siempre ha estado la última o la penúltima en inversiones en la Junta de Andalucía» y ha dicho que a la provincia «no le va bien Moreno como presidente de la Junta». «Eso es algo que los malagueños tenemos que cambiar», resumió.

Aguilar anunció «un proceso de escucha activa, que vamos a iniciar para que los anhelos, las necesidades y las propuestas de los malagueños puedan tener cabida en nuestro programa electoral», uno que ha calificado como «un compromiso, un contrato vinculante con nuestros votantes».

«Ese proceso de escucha se va a realizar a través no solamente de entidades sociales, organizaciones o asociaciones, sino también a través de unos foros de discusión que vamos a abrir con la ciudadanía a partir de este mes de septiembre y octubre», dijo.