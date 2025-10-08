Psicólogos advierten de los riesgos del uso de la IA como terapeuta

«Déjate de cuentos. #EligePsicología». Ese es el lema de la segunda edición de la campaña puesta en marcha por el Colegio Oficial de Psicólogos ... de Andalucía Oriental (COPAO) para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. El éxito cosechado en la primera edición de la campaña ha servido de base al lanzamiento de la segunda: se lograron más de 9.500 impactos mediáticos y tres premios internacionales en el PubliFestival. En 2025, se pone en el punto de mira una nueva amenaza para la profesión: el uso de la inteligencia artificial como terapeuta por parte de la población, especialmente el sector de edad más joven. Así lo advierte la decana, Mariela Checa: «Hoy tenemos que hacer frente al uso de herramientas de IA disfrazadas de falsos terapeutas, que nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga».

En esta lucha, el COPAO se ha unido a Tania Lozano, cantante de Ladilla Rusa, quien ha reconocido en redes sociales haber sufrido una depresión, un testimonio cercano que guía, como un faro en la oscuridad, a muchísimas jóvenes. «Tuve un éxito repentino y a los siete años de llevar ese ritmo trepidante en mi cuerpo hay un momento en el que peta, pero peta literal», dice. Se despertó una mañana llorando, se puso en manos de médicos, psiquiatras y psicólogos y le diagnostican un trastorno ansioso-depresivo. «Cuando me dicen la palabra depresión me hundo muchísimo. Tengo que irme de mi casa, irme a casa de mis padres, a que me cuiden. Hoy llevo un año medicándome, con la terapia, he hecho un trabajo brutal y soy otra persona», explica a SUR.

Ahora, Lozano explica que tiene la misión de hablar de ello, ha aprendido a escucharse a sí misma y a su cuerpo, acallando así la voz interior que le decía «tantas cosas malas». Ahora, en su actividad profesional ha puesto normas: no bebe alcohol antes de los conciertos, de hecho no suele beber, vuelve al hotel nada más acabar el concierto y trata de dormir las horas que debe y tener un espacio para estar tranquila. «Intento llevarlo de la manera más sana y estricta posible», relata. También destaca la presión estética que sufren muchas mujeres «desde que son pequeñas, eso también me ha afectado mucho». Las jóvenes le cuentan qué les ocurre y ella actúa como «confidente», les aconseja que hagan terapia y no les tengan miedo a la medicación.

En Instagram guioniza, produce y dirige una serie de vídeos en el que cuenta su historia, filtrada siempre la experiencia por el humor: se titula la serie ElmundodeTAGNIA. Ella misma actúa como, por ejemplo, niña interior.

En la campaña, que desarrolla el COPAO junto a la agencia CREDO, ha colaborado en la ejecución de cuatro reels que se estrenan el 10 de octubre, dando ella voz a cada una de las historias siempre con ironía y sin perder la sonrisa.

El colegio busca educar a la población sobre la importancia de acudir a profesionales de la psicología colegiados para tratar problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión y el objetivo es que la sociedad comprenda que la psicología es el único recurso fiable y eficaz para abordar profesionales y psicológicos. La campaña de 2025 mantiene el concepto creativo basado en cuentos tradicionales, pero incorpora nuevas piezas gráficas y mensajes actualizados, poniendo en el punto de mira el intrusismo, las pseudoterapias y la IA como alternativas válidas. El uso de esta última, advierte el COAPO, puede agravar los problemas de salud mental, dice José Antonio García, vicepresidente de la entidad: «Si tenemos un problema de corazón no dejamos que nos opere un veterinario, aunque también sea un profesional sanitario porque no es su competencia. Igual con la salud mental: para hablar de problemas psicologícos, solo puede hablar un profesional de la psicología».

La campaña cuenta con piezas distribuidas en canales tradicionales y digitales en Andalucía Oriental como metro, autobuses, mupis, prensa, radio y redes sociales. Hay un podcast, que cumple su segunda temporada, con cuatro nuevos episodios de 20 minutos disponibles en plataformas digitales que darán voz en primera persona tanto a profesionales como a pacientes. Los dos primeros capítulos ya están disponibles en Spotify, Ivoox y Appel Podcasts. Tamboén destaca el COPAO la colaboración con Lozano, que relatará en Instagram su experiencia personal y proceso de mejora y se ha creado una canción exclusiva para la campaña, cuya letra hace mención a los personajes de las gráficas, que provienen de los cuentos populares.