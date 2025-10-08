Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha, José Antonio García, Mariela Checa, decana del COPAO, y la cantante Tania Lozano, este martes. SUR

Psicólogos advierten de los riesgos del uso de la IA como terapeuta

Lanzan una campaña que cuenta con la cantante de Ladilla Rusa, Tania Lozano, para poner coto al intrusismo que vive la profesión

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:11

Comenta

«Déjate de cuentos. #EligePsicología». Ese es el lema de la segunda edición de la campaña puesta en marcha por el Colegio Oficial de Psicólogos ... de Andalucía Oriental (COPAO) para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental. El éxito cosechado en la primera edición de la campaña ha servido de base al lanzamiento de la segunda: se lograron más de 9.500 impactos mediáticos y tres premios internacionales en el PubliFestival. En 2025, se pone en el punto de mira una nueva amenaza para la profesión: el uso de la inteligencia artificial como terapeuta por parte de la población, especialmente el sector de edad más joven. Así lo advierte la decana, Mariela Checa: «Hoy tenemos que hacer frente al uso de herramientas de IA disfrazadas de falsos terapeutas, que nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El alcalde de Málaga defiende la prohibición de los coches de caballos: «Hay alternativas más interesantes que llevarlos al sacrificio»
  2. 2 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  3. 3 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella
  4. 4 La llamada de auxilio de Mónica, madre soltera sin casa: «Mi hija me pregunta que dónde vamos a dormir mañana»
  5. 5 «Dejamos a Iodi en un hotel de 5 estrellas para gatos en Marbella y nos la devolvieron muerta; era como nuestra hija»
  6. 6 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  7. 7 El Millón del Euromillones, validado en el mismo pueblo de Málaga por segunda vez en menos de dos meses
  8. 8 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  9. 9

    Se jubila Consuelo Lauri, la niña que no paraba de comer helados
  10. 10 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Psicólogos advierten de los riesgos del uso de la IA como terapeuta

Psicólogos advierten de los riesgos del uso de la IA como terapeuta