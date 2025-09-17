Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión de la ACP con responsables de la Delegación del Gobierno de la Junta. Sur

Los promotores de Málaga piden a la Junta de Andalucía más medidas para agilizar los grandes proyectos residenciales

La ACP recuerda que la provincia registra la tercera parte del déficit de vivienda de Andalucía y reclama que se permita edificar más no solo para VPO

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:32

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga ha mantenido un encuentro este miércoles con los responsables de la Delegación del Gobierno de la Junta ... para abordar el contenido de la nueva Ley de Vivienda que prepara el ejecutivo de Juanma Moreno. Al término del encuentro, al que ha acudido el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, la secretaria general de esta entidad, Violeta Aragón, ha recordado que los promotores valoran «positivamente» el texto legal que inicia su tramitación en el Parlamento andaluz, pero ha remarcado que el problema de la vivienda «requiere múltiples actuaciones y la Junta está poniendo en marcha algunas de ellas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  3. 3 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  10. 10 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los promotores de Málaga piden a la Junta de Andalucía más medidas para agilizar los grandes proyectos residenciales

Los promotores de Málaga piden a la Junta de Andalucía más medidas para agilizar los grandes proyectos residenciales