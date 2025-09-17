Los promotores de Málaga piden a la Junta de Andalucía más medidas para agilizar los grandes proyectos residenciales

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga ha mantenido un encuentro este miércoles con los responsables de la Delegación del Gobierno de la Junta ... para abordar el contenido de la nueva Ley de Vivienda que prepara el ejecutivo de Juanma Moreno. Al término del encuentro, al que ha acudido el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, la secretaria general de esta entidad, Violeta Aragón, ha recordado que los promotores valoran «positivamente» el texto legal que inicia su tramitación en el Parlamento andaluz, pero ha remarcado que el problema de la vivienda «requiere múltiples actuaciones y la Junta está poniendo en marcha algunas de ellas».

Así, según Aragón, desde la ACP han transmitido a la administración regional que Málaga es «un territorio especial» porque registra la tercera parte del déficit de vivienda de Andalucía. Por ello, los promotores están «a la espera» de que se incorporen a la nueva ley «medidas adicionales» que han puesto encima de la mesa de la Consejería de Fomento y Vivienda para «incentivar los grandes desarrollos residenciales en grandes bolsas de suelo».

En ese sentido, los promotores piden que se refuercen todavía más las iniciativas planteadas para agilizar los trámites urbanísticos que implica el desarrollo de un suelo, y que los incrementos de derechos para construir en un determinado sector no se permitan únicamente cuando se trate de edificios de viviendas de protección oficial, y sean válidos también para las de renta libre.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha admitido que la nueva Ley de Vivienda está abierta a las sugerencias y propuestas de los empresarios del sector. «Vamos a seguir enriqueciéndola y perfeccionándola. Tiene que ser la mejor ley de toda España», ha afirmado. «Esta ley no se presenta acabada, y el PP, cuando gobierna, intenta dialogar para que las soluciones sean las más ajustadas a las necesidades de la sociedad», ha incidido.