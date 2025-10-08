El programa de vocaciones científicas 'STEM Talent Girl' abre inscripciones

STEM Talent Girl, el programa de promoción de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI, celebra su ... segunda edición en Málaga en colaboración con el Ayuntamiento Málaga. Se trata de un programa nacional de alto impacto que busca contribuir activamente a reducir la brecha de género en las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). De carácter gratuito, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas de la región que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios. La idea es acompañar a las participantes a lo largo de todo su itinerario educativo, aunque pueden incorporarse en cualquier curso.

STEM Talent Girl se estructura en tres subprogramas diseñados en función de la edad y necesidades formativas: STEM for Her: para estudiantes de ESO, con el objetivo de ayudarles a descubrir sus talentos, eliminar sesgos y orientar su formación hacia áreas científico-tecnológicas con alta empleabilidad: Mentor Women, destinado a alumnas de Bachillerato, que les ofrece orientación personalizada para decidir su futuro académico y profesional y Real Work, dirigido a universitarias, las conecta con empresas líderes y les ayuda a dar el salto al mundo laboral.

El programa cuenta con una nutrida red de mentoras, más de 500 profesionales STEM de distintos ámbitos que guían a las participantes a través de charlas inspiracionales, sesiones de mentoring, actividades prácticas, visitas a su empresa y desarrollo de su propio proyecto de investigación.