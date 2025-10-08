Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El programa de vocaciones científicas 'STEM Talent Girl' abre inscripciones

Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00

STEM Talent Girl, el programa de promoción de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Fundación ASTI, celebra su ... segunda edición en Málaga en colaboración con el Ayuntamiento Málaga. Se trata de un programa nacional de alto impacto que busca contribuir activamente a reducir la brecha de género en las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). De carácter gratuito, se desarrolla durante ocho meses fuera del horario escolar y está destinado a alumnas de la región que estén cursando ESO, Bachillerato, FP o estudios universitarios. La idea es acompañar a las participantes a lo largo de todo su itinerario educativo, aunque pueden incorporarse en cualquier curso.

