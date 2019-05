Profesores y padres de Málaga piden más medios para que la autoridad del docente sea efectiva Reclaman mayor concreción en algunas de las medidas previstas en el proyecto de ley y, sobre todo, más medios para evitar las situaciones de conflicto en las aulas FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 16 mayo 2019, 00:43

El proyecto de ley que prepara la Consejería de Educación para que los docentes tengan reconocida la condición de autoridad pública ha sido bien recibida desde la comunidad educativa. Los sindicatos han realizado una valoración positiva de esta iniciativa, mientras que desde las AMPAS se reclaman más medios para que esta autoridad sea real.

Para María del Amo, secretaria provincial del sindicato de profesores ANPE, la ley es «la antesala a la dignificación de nuestra labor docente» y recuerda que su sindicato viene reclamando este reconocimiento desde hace años. Sí echa de menos mayor concreción en algunos aspectos de la normativa. «Habla, por ejemplo, de prestigiar y reconocer la función del profesorado, pero no indica ni cómo ni de qué manera», señaló. La futura ley contempla la asistencia jurídica y piscológica, algo que, señaló, ya tienen reconocido los docentes, pero que no se cumple.

Félix Martín, secretario de Educación de Comisiones Obreras, valora positivamente esta iniciativa, pero lamenta que «como en otros casos, el procedimiento no haya sido el más correcto, no ha pasado por las mesas técnicas y nos ha llegado a través del consejo escolar de Andalucía», indicó. Supone, en su opinión, el reconocimiento social al profesorado, necesario, pero lamenta que no se entre en el fondo del asunto y en las verdaderas razones de la conflictividad en las aulas: las elevadas ratios alumno/profesor, la falta de profesores de apoyo o la atención personalizada al alumnado con dificultades.

CSIF también viene reivindicando desde hace años que se considere al profesor autoridad pública, algo que rechazaron las anteriores administraciones «de manera continuada. Por esto nos alegramos y valoramos positivamente todo lo que sea potenciar la figura y la dignificación docente dentro de la comunidad educativa», señaló Francisco González.

Desde la Federación Democrática de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Málaga, FDAPA, su portavoz, Pilar Triguero, puntualizó que «la autoridad no se obtiene por ley, se gana día a día. Y nuestros maestros y profesores se la ganan porque tenemos a los mejores profesionales». De esta manera, entiende que la autoridad bien entendida consiste en que tengan las herramientas necesarias para desarrollar lo mejor posible su trabajo: «bajar las ratios, monitores de apoyo, dotaciones presupuestarias suficientes. Si siguen las mismas condiciones materiales o humana que hacen que el clima en muchos centros sea muy poco saludable, la ley va a servir de poco», advirtió.