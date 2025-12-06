Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Informe publicado por Ciedes y en el que colabora Analistas Económicos de Andalucía. SUR

Estos son los profesionales más buscados en la Gran Málaga

Las ocupaciones con dificultades para cubrir vacantes en Málaga son, sobre todo, conductores propietarios de camiones y camareros asalariados

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:14

Comenta

Un informe centrado en el mundo educativo editado por Fundación Ciedes y en el que ha participado, entre otros, Analistas Económicos de Andalucía (grupo Unicaja) ... revela cuáles son las ocupaciones que protagonizan las contrataciones en el área metropolitana de Málaga (cerca de cuarenta municipios de los alrededores de la capital, incluyendo también a ésta). Además analiza qué trabajos buscan los demandantes de empleo. Y qué actividades tienen más problemas para cubrir vacantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estos son los profesionales más buscados en la Gran Málaga

Estos son los profesionales más buscados en la Gran Málaga