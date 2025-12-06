Estos son los profesionales más buscados en la Gran Málaga

Un informe centrado en el mundo educativo editado por Fundación Ciedes y en el que ha participado, entre otros, Analistas Económicos de Andalucía (grupo Unicaja) ... revela cuáles son las ocupaciones que protagonizan las contrataciones en el área metropolitana de Málaga (cerca de cuarenta municipios de los alrededores de la capital, incluyendo también a ésta). Además analiza qué trabajos buscan los demandantes de empleo. Y qué actividades tienen más problemas para cubrir vacantes.

Felisa Becerra, responsable del área de coyuntura de esta firma de análisis, fue la encargada de proporcionar esos detalles de la inserción laboral por sectores, durante la presentación del volumen, ante el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el secretario general de UGT en Málaga, Antonio González, o el delegado de Educación de la Junta, Miguel Briones, entre otros.

Becerra citó un estudio elaborado por la OCDE que revela que en el conjunto de España en torno al 4% de los estudiantes expresan su intención de trabajar en oficios cualificados cuando los niveles reales de demanda superan el 10%. Así que lo que existe es un gran desajuste entre las ocupaciones más contratadas y las más solicitadas por los demandantes de empleo. Ahora mismo, apuntó Becerra, las necesidades de formación más requeridas en el mercado son las relacionadas con la construcción y los servicios técnicos, así como la ciberseguridad y los datos.

Más contrataciones

13,5% de las contrataciones, para camareros Es la actividad con más firmas de contratos en 2024, seguida del sector de la limpieza.

De acuerdo con las cifras que mostró la experta de Analistas Económicos de Andalucía, las ocupaciones que más contrataciones laborales registraron en el área metropolitana de Málaga durante el año 2024 fueron para camareros (13,5% del total), seguidos del personal de limpieza (7,3%) y vendedores de tiendas y almacenes (6,9%). Ayudantes de cocina y cocineros asalariados representaron un 3,2% y un 2,6%, respectivamente. Y después, por ese orden, se colocaron conductores de automóviles, peones de industrias manufactureras, albañiles, técnicos y profesionales de apoyo para actividades culturales y artísticas o empleados administrativos.

Un segundo listado informa de cuáles son las ocupaciones con mayor dificultad para cubrir vacantes en Málaga, que son, según los datos que se ha trabajado Analistas Económicos de Andalucía: conductores propietarios de camiones, camareros, conductores asalariados de camiones, peones de la construcción de edificios, cocineros y médicos especialistas.

Los demandantes de empleo, los trabajadores en busca de un puesto, por su parte, abundan sobre todo, por ese orden, en el sector de la limpieza, dependientes, administrativos, camareros, jardineros, peones de la construcción o conserjes de edificios.