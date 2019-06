El presupuesto andaluz avanza en el trasvase de Marbella a la Axarquía pero no concreta partidas para el nuevo hospital Navarro durante la presentación de las cuentas. / SUR La delegada de la Junta, Patricia Navarro, afirma que son unas cuentas «rigurosas y creíbles» y el instrumento para «sacar del cajón los proyectos olvidados por anteriores gobierno socialistas» ANTONIO M. ROMERO Málaga Lunes, 3 junio 2019, 16:19

Tras los primeros datos del presupuesto de la Junta de Andalucía de 2019 para la Málaga conocidos el pasado viernes cuando se presentaron las primeras cuentas del bipartito de PP y Ciudadanos, esta mañana la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, ha entrado en el detalle más pormenorizado de la inversión prevista, que asciende a un total de a un total de 153.167.489 euros, donde las obras del metro vuelven a acaparar la mayor dotación, se avanza en el trasvase desde el pantano de la Concepción en Marbella hasta el de La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, pero no se concretan partidas específicas para proyectos como el del nuevo hospital, cuyas cantidades aparecen sin desglosar en una cifra global y para más proyectos sanitarios.

El metro contará con una partida de 29,8 millones para las obras de las líneas 1 y 2 del suburbano para gastar en lo que resta de año a los que se unen los 72 millones para el gasto de explotación de las líneas actualmente en servicio. En el presupuesto no se incluye ninguna cantidad para la ampliación al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ya que recientemente se licitó el estudio de demanda, que sentará las bases para la futura prolongación.

Sobre el retraso que los documentos recogen para la finalización de las obras y puesta en servicio del tramo que conectará Renfe con el Centro, Navarro ha subrayado que la intención de la Junta es que los trabajos del suburbano «se acaben los antes posible». «Hemos dicho que nunca será antes de un año; pero si hay un retraso a 2021 no será mucho más allá. Más no se puede hacer pero se está al cien por cien para poder terminar», ha reiterado, al tiempo que ha recordado que las obras se seguirán ejecutando 24 horas los siete días a la semana aunque durante el periodo estival no se hará en las horas centrales por cuestiones «humanitarias» debido al calor.

En Fomento y con el objeto de seguir mejorando los accesos al PTA tras las actuaciones llevadas a cabo recientemente como el carril reversible o las mejoras en la rotonda de entrada a la tecnópolis, el presupuesto andaluz de 2019 recoge 50.000 euros para el carril Bus-VAO al PTA, que se prevé adjudicar en breve cuyo grueso de inversión se recogerá en las cuentas del año próximo, y se destinan, asimismo, 20.000 euros para el estudio del acceso a la tecnópolis desde la hiperronda.

En el caso de la autovía Ronda-Campillos-Málaga, se incluyen 20.000 euros para el estudio del desdoblamiento de la A-357 (Casapalma-Zalea) y 50.000 euros para el arreglo, mientras tanto, de la carretera que une Ardales con la Ciudad del Tajo. Asimismo, las cuentas recogen seis millones para el Puerto Seco de Antequera; 5,4 millones para la variante de Arriate o para actuaciones en los puertos de Marbella o Fuengirola.

En materia hidráulica, las cuentas para 2019 incluyen 1,4 millones de euros para el trasvase de agua entre la costa occidental (excedentaria) a la oriental (deficitaria) para ampliar la capacidad del 'by-pass' que hay en Churriana entre los pantanos de La Concepción y La Viñuela. «Es un compromiso personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Es el primer paso para llevar agua de donde sobra a donde falta, una gran noticia para los regantes y vecinos en general de la Axarquía», ha recalcado la delegada del Gobierno andaluz.

La mejora de las presas del Guadalhorce; la inclusión de 200.000 euros para el estudio de la integración del río Guadalmedina en la capital; 802.000 euros para la limpieza de cauces de ríos, una histórica demanda de los alcaldes del PP; o 90.000 euros para la estación depuradora de la zona norte de Málaga son otros de los compromisos en materia de política hidráulica y medioambiental recogida en los presupuestos.

En cuanto a sanidad, la ampliación del Hospital Costa del Sol y el nuevo hospital de la capital aparecen recogidos en una partida global de 4,7 millones de euros para construcción, equipamientos y mejoras de infraestructuras sanitarias. Patricia Navarro no ha aclarado cuánto irá destinado a cada una de estos dos esperados centros hospitalarios. Sí aparecen en las cuentas 90.000 euros para la reforma y ampliación del centro de salud Málaga-Este de la capital malagueña, aclarando Navarro que se está en conversaciones con el Ayuntamiento para ver cuál es la mejor opción; se reservan 200.000 euros para construir el centro de salud de Gamarra, en la capital; casi tres millones para el de San Pedro Alcántara (Marbella); y 4,2 millones para el Hospital de Estepona, construido por el Ayuntamiento y que debe equipar la Junta de Andalucía.

Las cuentas provincializadas de la Junta para Málaga reservan 2.834.985 euros para el parque metropolitano de Arraijanal; 337.493 euros para actuaciones de puesta en marcha del tranvía de Vélez-Málaga; 2,5 millones para los Dólmenes de Antequera o 4,3 millones para el Museo Picasso.

Patricia Navarro ha destacado que los presupuestos presentados por la Junta son «rigurosos, realistas y creíbles» y en el caso de Málaga son el instrumento para «sacar del cajón los proyectos olvidados por anteriores gobiernos socialistas».

Navarro ha remarcado la importancia de que se vuelvan a provincializar las cuentas «con lo que ganamos haciendo un ejercicio de transparencia que permite conocer las intenciones de inversión del Gobierno del cambio«.

Las principales partidas

Metro: 29,8 millones para la obras de las líneas 1 y 2 y 72,06 millones para la explotación anual.

Puerto seco de Antequera: 6 millones de euros

Construcción, equipamientos y mejoras de infraestructuras sanitarias: 4,7 millones de euros. En esta partida, sin desglosar se incluyen los estudios previos para el nuevo hospital de la capital y la ampliación del Costa del Sol.

Equipamiento del nuevo Chare de Estepona: 4,2 millones

Centro de salud de San Pedro Alcántara: 3 millones de euros

Museo Picasso: 4,3 millones de euros

Variante de Arriate: 4 millones de euros

Dólmenes de Antequera: 2,5 millones de euros

Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga: 2,4 millones de euros

Obras y equipamientos en el Hospital Carlos Haya: 1,7 millones

Conexión pantanos de La Viñuela con la Concepción: 1,4 millones

Mejora y ampliación del centro de salud de El Palo: 900.000 euros

Limpieza de cauces de ríos: 802.000 euros

Mejora de las presas del Guadalhorce: 800.000 euros

Rehabilitación de sedes judiciales: 506.882 euros

Recuperación de Acinipo: 250.000 euros

Nuevo centro de salud de Gamarra: 200.000 euros

Integración del Guadalmedina: 200.000 euros

Nueva sede de los juzgados de Torremolinos: 118.460 euros

Museo de Málaga: 100.000 euros para difusión y exposiciones temporales

EDAR Norte: 90.000 euros

Carril Bus-Vao al PTA: 50.000 euros

Mejora A-367 entre Ardales y Ronda: 50.000 euros

Estudio de acceso al PTA desde la segunda ronda: 20.000 euros

Estudio de viabilidad del desdoblamiento de la A-357 entre Casapalma-Zalea (futura autovía que conectará Málaga con Campillos y Ronda): 20.000 euros