César Ramírez, Flor Carrasco, Lorena Codes y Macarena Parrado, premios Alumni de honor en Málaga

La asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Málaga, Alumni UMA, ha reconocido este viernes a diversas personalidades y empresas, con motivo de la ... celebración de la festividad de este colectivo, que ha tenido lugar en la sede del Rectorado.

Los premios Alumni de Honor han recaído en César Ramírez, Flor Carrasco, Lorena Codes y Macarena Parrado. Además, el colectivo ha nombrado Miembros de Honor a la empresa CallSoft, Blanca Hermana y Tete Leal. Por su parte, Laura Baena ha recibido el reconocimiento Impulso Alumni UMA al talento emprendedor. Por último, el rector, Teo López Navarrete, ha sido nombrado presidente de honor.

César Ramírez es doctor en Medicina y Cirugía por la UMA y profesor colaborador honorario de la Facultad de Medicina. Es además jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva de Hospital Quirónsalud Málaga, y en su compromiso con los más necesitados ha creado la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario, pionera a nivel nacional por ofrecer intervenciones quirúrgicas, formación y desarrollo de infraestructuras sanitarias en países de África.

Flor Carrasco es abogada especializada en Derecho Civil y Penal, además de profesora asociada de Derecho Civil en la UMA. Ha sido distinguida con la Medalla de Honor del Colegio de Abogados y la Cruz al mérito policial con distintivo blanco. Desde diciembre de 2024, es la primera mujer decana del Colegio de Abogados.

Lorena Codes es periodista, filóloga y docente, especializada en comunicación y gestión cultural. Dirige el Instituto Andaluz de las Artes Plásticas y Visuales, donde trabaja por la proyección internacional del arte andaluz. Además, ha comisariado y coordinado proyectos para instituciones como el Museo Carmen Thyssen, el MUPAM y la UMA.

Macarena Parrado es profesora titular de Estadística y Econometría en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y subdirectora de la FGUMA, y reconocida por su innovación docente, liderazgo académico y difusión del conocimiento en el ámbito económico-deportivo.

Talento emprendedor

El premio Impulso Alumni UMA al talento emprendedor ha sido para Laura Baena, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, fundadora y directora creativa del Club de Malasmadres y presidenta de la asociación Yo No Renuncio. Desde esta plataforma, ha promovido el activismo por la conciliación laboral y familiar, visibilizando las dificultades de las madres trabajadoras y liderando campañas de impacto social. Su trayectoria se ha visto reconocida con numerosos premios nacionales, y es referente femenino en emprendimiento y cambio social.

Miembros de Honor

En el apartado de Miembros de Honor se encuentra la Empresa CallSoft Informática, una empresa malagueña con más de 36 años de trayectoria en el sector tecnológico. También Blanca Hermana, ingeniera técnica industrial por la UMA, que fue la primera mujer en dirigir una gran industria tecnológica en la provincia, Fujitsu Ten, y fue hasta este verano directora general de Denso Ten España. En 2025 se ha convertido en la primera mujer en presidir el Consejo Social de la UMA.

Por su parte, José Manuel (Tete) Leal es músico, compositor y saxofonista, fundador en 2014 del Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM), institución clave en la formación musical contemporánea en Andalucía, y colaborador habitual de la UMA.

El evento ha sido posible gracias a la colaboración de los siguientes patrocinadores: Abogacía de Málaga, Dcoop, Famadesa, Colegio de Veterinarios, Colegio de Farmacéuticos y Colegio de Enfermería; así como la Fundación General de la UMA y la propia Universidad de Málaga.