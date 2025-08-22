El precio del alquiler marca máximos históricos en la capital en los 1.300 euros, de media, por un piso

El precio del alquiler de una vivienda en la ciudad de Málaga ha alcanzado este año su máximo histórico. En concreto, en junio de 2025, ... el valor de mercado del alquiler en la capital malagueña ha llegado a los 16,5 euros por metro cuadrado, de media, lo que supone, además, un incremento interanual del 10%, según datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Se trata de un récord en el precio del alquiler en Málaga según la serie histórica de este portal inmobiliario, que se remonta a 2006. Por tanto, las cifras actuales superan las rentas que se abonaban durante el boom inmobiliario de la década de los 2000. En el punto más caliente de aquel periodo, en julio de 2007, el valor medio de las rentas se situaba en el entorno de los 8,4 euros por metro cuadrado, lo que significa que los precios de los alquileres en la capital malagueña han crecido un 93% en las últimas dos décadas.

«Máxima tensión»

«El mercado del alquiler en Málaga vive una situación de máxima tensión, resultado de un desequilibrio estructural entre oferta y demanda que se ha ido agravando en los últimos años. La ciudad se ha convertido en un polo de atracción turística, tecnológica y residencial, lo que ha provocado una fuerte presión sobre un parque de vivienda en alquiler que no ha crecido al mismo ritmo», explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa, que agrega otros problemas que observa: el crecimiento del alquiler turístico o la escasez de obra nueva asequible. «Esta situación deja a muchas familias con rentas medias en una posición de creciente vulnerabilidad para acceder a una vivienda», zanja.

A partir de 2008, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, los precios del alquiler empezaron a bajar hasta llegar a su mínimo de la serie histórica, en marzo de 2014, cuando se registró un valor medio de 6,4 euros por metro cuadrado. Por consiguiente, los precios en la actualidad se han más que duplicado con relación al punto más bajo de la serie histórica. Concretamente, han crecido un 153% entre marzo de 2014 y junio de 2025.

Por otro lado, los precios del alquiler han subido de forma ininterrumpida a nivel interanual en Málaga desde octubre de 2021 (cuando empezaron a superarse los efectos de la pandemia en el mercado inmobiliario), hasta julio de 2025 (último dato de la serie histórica). De hecho, en la actualidad se están registrando crecimientos muy notables en las valoraciones del mercado del alquiler, con incrementos interanuales que han superado el 10% en muchos meses.

De esta manera, el precio de un piso de alquiler estándar de 80 metros cuadrados en Málaga ha pasado de 513 euros en marzo de 2014 a más de 1.300 euros en junio de 2025. Si se realiza el mismo símil con la mencionada época de mayor auge del mercado de la vivienda durante el boom inmobiliario del 2000, se deduce que, en julio de 2007, un piso de 80 metros cuadrados en Málaga tenía un alquiler de 674 euros.