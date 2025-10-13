El PP de Málaga lidera la presentación de avales a Juanma Moreno

El PP de Málaga ha dado un contundente respaldo a la candidatura de Juanma Moreno a su reelección como presidente de los populares andaluces en ... el 17º congreso regional, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Sevilla. La provincia ha presentado un total de 11.037 avales, lo que la sitúa como la líder en Andalucía y a gran distancia de la siguiente, Sevilla con 5.027 firmas.

A ello se une que Málaga será la provincia con un mayor número de compromisarios al cónclave con 357, de los que 290 son electos -entre ellos diez pertenecientes a Nuevas Generaciones- y 67 natos, según los datos hechos públicos este lunes por el partido liderado por Patricia Navarro.

Unas cifras que demuestran el peso político que el PP de Málaga tiene en el partido en Andalucía y cara al congreso, donde la ponencia política será pronunciada por la actual portavoz de la Junta y consejera de Economía y Hacienda, la malagueña Carolina España, mientras que la presidenta del Consejo de Alcaldes de Málaga, Margarita del Cid, colaborará en la ponencia de estatutos. A ello se suma que en la comisión organizadora del cónclave participarán el secretario general provincial, José Ramón Carmona, y los vicesecretarios provinciales Manuel Marmolejo y Jéssica Trujillo.

Carmona destaca «la ilusión» de la militancia

Carmona ha destacado «la ilusión» de la militancia malagueña con el proyecto político de Juanma Moreno, que ha convertido a Andalucía «en punta de lanza, abandonando el vagón de cola y el letargo impuesto por los socialistas». «La estabilidad y la moderación son garantes del avance de Andalucía y de Málaga», ha remarcado el número dos de los populares, quien ha recordado el impulso dado a actuaciones «bloqueadas durante décadas» en la provincia, la presentación de presupuestos (lo que contrapuso a que el Gobierno central no los presenta) o la moderación fiscal.

«Juanma Moreno es el mejor candidato para consolidar el liderazgo de Andalucía, logrando en estos años hitos como encabezar el crecimiento de autónomos o la creación de empresas en nuestro país, lo que se traduce en la creación de empleo y oportunidades para los andaluces y malagueños», ha reivindicado.