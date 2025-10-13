Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patricia Navarro y José Ramón Carmona junto a otros dirigentes del PP muestran los avales. sur

El PP de Málaga lidera la presentación de avales a Juanma Moreno

Política. ·

El partido en la provincia recaba 11.037 firmas cara al congreso andaluz, donde la delegación malagueña será la más numerosa con 357 compromisarios

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:09

Comenta

El PP de Málaga ha dado un contundente respaldo a la candidatura de Juanma Moreno a su reelección como presidente de los populares andaluces en ... el 17º congreso regional, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre en Sevilla. La provincia ha presentado un total de 11.037 avales, lo que la sitúa como la líder en Andalucía y a gran distancia de la siguiente, Sevilla con 5.027 firmas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El DNI hallado en el accidente mortal de la N-340 pertenece a un hombre apuñalado en un robo
  2. 2

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  3. 3 El SEPE concede el subsidio por paro a empleados con contratos a media jornada si cumplen este requisito
  4. 4 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  5. 5 Doble premio en Málaga del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional por el día de la Hispanidad del domingo 12 de octubre de 2025
  6. 6 Dos evacuados al Hospital de la Axarquía tras sufrir sendos infartos en la playa de Torrox
  7. 7 Un agente pide matrimonio a su novia en el acto de la Guardia Civil en Antequera
  8. 8

    Ante las dudas, toda una lección de casta y calidad del Málaga (3-0)
  9. 9 Tres años de cárcel por quemar la casa equivocada al intentar vengarse de un examante de su novia en Málaga
  10. 10

    Dean Huijsen, talismán en la victoria del Málaga frente al Deportivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP de Málaga lidera la presentación de avales a Juanma Moreno

El PP de Málaga lidera la presentación de avales a Juanma Moreno