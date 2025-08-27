Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elías Bendodo y Patricia Navarro, en la sede del PP de Málaga. Marilú Báez

El PP centra el nuevo curso político en dar la puntilla al Gobierno de Sánchez

Elías Bendodo asegura que «no da más de sí» y vaticina la despedida del «sanchismo»

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:47

El balance del inicio del curso político para el PP se parece bastante al del anterior. Y al anterior del anterior. Este martes, el vicesecretario ... de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, insistió en un mensaje que los populares llevan mucho tiempo repitiendo y a todos los niveles: el Gobierno de Pedro Sánchez está agotado y hay que darle la puntilla para evitar que el país sucumba a las políticas sanchistas y a sus alianzas con partidos independentistas. En la sede provincial del partido, acompañado por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, señaló varias veces que «este Gobierno no da más de sí».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  2. 2 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  5. 5 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  6. 6 Investigan al portero de una caseta y a su amigo por la presunta violación a dos menores en la Feria de Málaga
  7. 7 Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al presunto agresor sexual de su hija y logran detenerlo
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  10. 10 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP centra el nuevo curso político en dar la puntilla al Gobierno de Sánchez

El PP centra el nuevo curso político en dar la puntilla al Gobierno de Sánchez