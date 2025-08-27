El PP centra el nuevo curso político en dar la puntilla al Gobierno de Sánchez

El balance del inicio del curso político para el PP se parece bastante al del anterior. Y al anterior del anterior. Este martes, el vicesecretario ... de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, insistió en un mensaje que los populares llevan mucho tiempo repitiendo y a todos los niveles: el Gobierno de Pedro Sánchez está agotado y hay que darle la puntilla para evitar que el país sucumba a las políticas sanchistas y a sus alianzas con partidos independentistas. En la sede provincial del partido, acompañado por la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, señaló varias veces que «este Gobierno no da más de sí».

El tono empleado por Bendodo se mantiene severo contra Sánchez, al que culpa de anteponer su supervivencia política al interés general del país. «Dicen que no va a haber pleno en el Congreso el día 11 porque hay que respetar la Diada», abundó en el trato a favor que recibiría Cataluña. Y no por la celebración en la Diada en sí, ya que dejó claro que «los primeros que respetamos la Diada y los días señalados de cada comunidad somos nosotros». «Pero nunca se había suspendido un pleno por este motivo».

Bendodo quiere empezar el septiembre política sin conceder aire a Sánchez y resaltó que el presidente pone en peligro la democracia. «Ya dijo hace tiempo que podía gobernar sin el Parlamento, pero no puede hacerlo de forma tan vergonzosa», sostuvo. El líder popular, acto seguido, pasó a poner en duda la capacidad de gestión de Sánchez en los asuntos que afectan al país. Desde los incendios del verano hasta los problemas ferroviarios. «El Gobierno ha fracasado en todas las grandes crisis que hemos tenido en los últimos siete años en España», dijo.

A juicio de Bendodo, «cada vez que España necesita que el Gobierno para dar solución a la crisis, el Ejecutivo ha fracasado». El problema, según el dirigente popular, está en que Sánchez «ha sustituido el sentido del Estado por el sentido del voto, por la táctica política, por el cortoplacismo, por ver cómo hago daño a la oposición e intentar crecer en los territorios».

Calendario judicial

Bendodo ve a Sánchez también en una deriva judicial insostenible. «No hay presidente del Gobierno que levante una situación tan complicada como esta, con su hermano con un pie en el banquillo, el fiscal general de Pedro Sánchez con dos pies en el banquillo, sus dos exmanos derechas en el PSOE y en el Gobierno, Cerdán y Ábalos, uno en la cárcel y otro puede ser que de camino», explicó.

Por último, hizo alusión a los Presupuestos Generales del Estado y apuntó a que Sánchez tiene la obligación de presentarlos. «Estamos a la espera de que el Gobierno confirme ese anunció de que los va a presentar en 2026. Tiene la obligación de presentarlos en el último trimestre del año. Si no los aprueba, lo razonable es disolver las cortes y devolver la voz a los mayores», resumió.