Podemos se desintegra Crónica política El partido carece de protagonismo en las listas al Congreso y al Ayuntamiento de Málaga, mientras que en Marbella y Mijas tienen profundas crisis abiertas El partido no ha sabido supliar la marcha de Alberto Montero. IVÁN GELIBTER Lunes, 8 abril 2019, 00:39

En enero de 2015, Podemos consiguió reunir a centenares de miles de personas en Madrid en lo que significó una demostración de músculo social de cara aquel crucial año electoral. Vistas aquellas imágenes, los líderes de la formación de izquierda (en aquel momento 'de los de abajo') pensarán hoy que todo tiempo pasado fue mejor. La crisis que vive el partido a nivel nacional y que ha provocado fugas de votos y de activos políticos ha traspasado ya las fronteras de Madrid. En la provincia de Málaga la situación es tremendamente complicada de cara a las elecciones municipales;y de momento uno de sus principales problemas es la ausencia de un liderazgo fuerte y representativo.

La marcha hace unas semanas de su mejor baluarte en la provincia, el profesor y ya exdiputado Alberto Montero, fue uno de los hitos negativos que el partido no ha sido capaz de suplir. Aquello supuso un 'shock', ya que Montero tenía la capacidad de ser un hombre mediático con buena relación entre los suyos, pero también con los contrarios. Ahora, un consejo ciudadano cuya composición apenas repiten de memoria diez o veinte personas en toda la provincia decide los designios de una formación política que a un mes y medio de las elecciones municipales aún no sabe en qué ayuntamientos se presenta.

Además, en los casos de confluencia con Izquierda Unida son estos últimos los que protagonizan los primeros puestos en las listas. El motivo está bien claro: son sus candidatos los que son conocidos (y reconocidos) por los votantes. En la candidatura de Unidas Podemos por Málaga para el Congreso de los Diputados los números uno y dos son de IU. Alberto Garzón y Eva García Sempere llevarán al completo el peso de la campaña, y de hecho –y según todas las encuestas– el único asiento medianamente seguro es el de Garzón. Si UP consigue salvar los muebles habrá un segundo diputado, pero Podemos se quedará sin representación malagueña en la Carrera de San Jerónimo.

La segunda lista en importancia para estos próximos meses es la del Ayuntamiento de Málaga. En este caso, un hombre de Izquierda Unida es el que vuelve a estar al frente de la misma. Eduardo Zorrilla se ha ganado a pulso el puesto; al igual que su compañera Remedios Ramos, que aparece en cuarto lugar. De nuevo, los candidatos de Podemos carecerán de protagonismo durante la campaña, ya que ha sido precisamente Zorrilla quien ha liderado esta corriente dentro de la Casona del Parque;y por ello, quien tiene un mayor índice de conocimiento en la ciudad.

La madeja provincial

En el caso de las candidaturas a los ayuntamientos más importantes de la provincia, la situación es incluso peor. El caso más relevante es el de Marbella, donde el consejo ciudadano de Podemos en Andalucía ha ordenado la repetición de las primarias para elegir la candidatura. Según el relato del responsable orgánico de la formación, Alejandro Serrato, durante estos últimos días se ha intentado que las posturas entre las dos sensibilidades del partido a nivel local, la oficial liderada por la secretaria general, Victoria Mendiola, y la de Marco Arafat, llegaran a un acuerdo, aunque sin éxito. Mendiola, que hace un año venció a Arafat en las primarias para elegir a los cargos orgánicos, ha asegurado este fin de semana que el grupo que ha estado trabajando en Marbella en los últimos cuatro años no participará porque considera que el proceso está viciado desde su origen.

Ello supone un varapalo para las expectativas de Podemos en la costa, aunque no el único. En Mijas sigue adelante la candidatura de Remedios Leiva, aunque de ella se han bajado hasta seis de sus miembros acusándola de haber participado en otro partido en las últimas elecciones regionales. Solo en Torremolinos parece que tienen buenas expectativas con una confluencia junto a IU y Equo. En Fuengirola el candidato es desconocido («se llama Fabio pero no sé su apellido», dijo Serrato) y en el resto tampoco irán junto a Izquierda Unida. «No sabemos en cuántos municipios nos presentaremos. Espero que muchos», aseguró a SUR el coordinador, que no pudo sino reconocer que el partido vive tiempos convulsos. O lo arreglan, o podrían ser los últimos.