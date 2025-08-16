Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gabriel Gutiérrez Tejada inspecciona un joven ejemplar de pinsapo en el Jardín Botánico La Concepción. Moreno

Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

El coordinador regional del Plan de Recuperación advierte de que los grandes incendios forestales son la mayor amenaza para la especie

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:39

Gabriel Gutiérrez Tejada, 52 años, recoge el testigo de uno de sus maestros, José López Quintanilla (Pepe Quintanilla), el histórico coordinador regional del Plan de ... Recuperación del Pinsapo. El asesor técnico de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta está al frente de la conservación de una de las especies más emblemáticas de Málaga y Andalucía. Gutiérrez Tejada, quien se presenta a sí mismo como «forestal», llega a este ámbito de la conservación con ideas novedosas, que ya está poniendo en práctica sobre el terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El día que Francisco Santamaría volvió a nacer en La Rosaleda
  2. 2 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  3. 3 El autor de seis incendios forestales en Teba: un exfontanero municipal que «odia» al equipo de gobierno
  4. 4 Los fuegos artificiales inauguran hoy ocho días de feria en Málaga
  5. 5 La ola de calor también asfixia a Málaga: aviso naranja para este fin de semana por máximas de hasta 42ºC
  6. 6 Cuatro grandes yates se citan en el puerto para asistir al inicio de la feria de Málaga
  7. 7 ¿Las empresas pueden obligar a los trabajadores a contestar llamadas y WhatsApp fuera de su horario?: sí, en estos casos
  8. 8

    El Málaga cambia de objetivos
  9. 9

    La Feria de Málaga arranca hoy con una previsión de menos ocupación en hoteles y viviendas turísticas
  10. 10 La última serie de mafiosos que fascina a Arturo Pérez-Reverte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»