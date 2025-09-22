Un pico asistencial en Urgencias del Regional provoca esperas de hasta 48 horas para acceder a una cama

Un pico asistencial ha propiciado que, a lo largo del fin de semana del 20 y 21 de septiembre, se hayan producido esperas de hasta ... 48 horas en el servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga para acceder a una cama, según han confirmado a este periódico los sindicatos UGT y SATSE, así como algunos pacientes que se han puesto en contacto con este periódico para denunciar la congestión de esta zona hospitalaria.

El centro, por su parte, ha informado de que durante este fin de semana «se ha registrado un pico asistencial en el área de Urgencias, coincidiendo con un número relevante de intervenciones quirúrgicas de carácter urgente. Esta situación ha generado, de forma puntual, ciertas dificultades en el flujo de pacientes».

La previsión, a media mañana del lunes, era que la situación quedase resuelta, «garantizando en todo momento la atención y seguridad a nuestros pacientes», ha añadido el hospital.

UGT ha señalado a primera hora de este lunes que había hasta 40 personas esperando, 35 a la espera de cama en Urgencias y otros cinco en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA). En la zona de Urgencias, «había una persona que estaba desde el día 16, otro desde el 17, dos del 18, tres del día 19, del 20, 14 y del 21, el resto, 15», todos ellos a la espera de cama, ha indicado el delegado sindical de UGT en el Regional, Carlos Bueno. «Los pasan a observación a la espera de cama. Hay algunos que tienen ya una asignada, pero no quedan libres», ha agregado Bueno en relación a la situación que se vivía esta mañana y a lo largo del fin de semana.

Entre los afectados, había pacientes de hematología, oncología, traumatología, otorrinolaringología, digestivo o cirugía general. «Tenemos cuatro plantas cerrada. Hay que abrir de forma inmediata las camas que están cerradas, alrededor de 150, y además hay gente de vacaciones y con reducciones de jornada o bajas que no se cubren», ha precisado Bueno, para criticar después esta política del plan de vacaciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

A las tres y cuarto de la tarde de este lunes, según el Sindicato de Enfermería SATSE, había aún 17 pacientes a la espera de cama en planta. «Y de esos 17, 11 llevan esperando más de 72 horas», ha precisado Juan Ignacio Anguita, representante de esta central en el Regional. «Desde SATSE denunciamos el continuo colapso de urgencias debido a la falta de Enfermería crónica del hospital, que mantiene más de 100 camas cerradas por la falta de cobertura», ha agregado.

Concha Vallejo Rodríguez llegó, acompañando a su hermano, a las siete de la tarde del pasado viernes a Urgencias. Tiene 73 años y problemas de vesícula. Los sanitarios dudaban entre operar o no. "El viernes a las siete de la tarde llegamos con mi hermano a Urgencias y se quedó ingresado en la parte de abajo esperando una cama". Se fueron a las tres de la mañana de la madrugada del viernes al sábado. "Estamos a domingo, ¿vale? Lleva él sentado en un sillón pues hasta la fecha, que hoy -por el domingo- lo han puesto en una camilla por un episodio que ha tenido que se le han bajado las pulsaciones, sin comer, esperando una operación, 48 horas y sin ninguna respuesta porque no hay cama", ha señalado Vallejo en referencia a lo sucedido este pasado fin de semana.

"Le ha dado un problema en el corazón que se le han bajado las pulsaciones y no lo han podido pasar a observación porque no hay tan poco sitio para monitorizarlo, ¿vale? Estamos ahí a la espera y no hay nadie que nos dé una respuesta. Simplemente esperar para que se deje una cama", explica en el audio enviado a SUR. Y añade: "Con mi hermano hay un montón de personas que llevan 48 horas hasta la fecha, o sea, desde el viernes que entraron con nosotros hasta la fecha -domingo- esperando y nadie da respuesta. Evidentemente, el personal que hay no nos puede ayudar en el sentido de que no pueden darnos cama. Es cierto que son súper profesionales, pero está claro que aquí hay un problema". Es decir, la media de espera a media tarde del domingo llegaba, en algunos casos, a las 48 horas, aunque la congestión ha ido descendiendo a lo largo de este lunes.

Vallejo insistió en el personal médico y de enfermería «ha actuado en todo momento con gran profesionalidad, pero no dan abasto, es gente muy competente y ellos mismos nos invitan a reclamar». Este lunes ha vuelto a corroborar su denuncia, aunque hoy su hermano ya había sido operado.

El centro ha agregado que continúa trabajando de manera coordinada para mantener los estándares de eficiencia, seguridad y calidad asistencial que caracterizan la labor de sus profesionales.