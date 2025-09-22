Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Hospital Regional de Málaga. SUR

Un pico asistencial en Urgencias del Regional provoca esperas de hasta 48 horas para acceder a una cama

El centro asegura que el hecho ha coincidido durante el fin de semana con muchas operaciones quirúrgicas urgentes, lo que ha provocado «ciertas dificultades en el flujo de pacientes», mientras que UGT y SATSE piden más contrataciones y que se abran las plantas cerradas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:39

Un pico asistencial ha propiciado que, a lo largo del fin de semana del 20 y 21 de septiembre, se hayan producido esperas de hasta ... 48 horas en el servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de Málaga para acceder a una cama, según han confirmado a este periódico los sindicatos UGT y SATSE, así como algunos pacientes que se han puesto en contacto con este periódico para denunciar la congestión de esta zona hospitalaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  8. 8 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un pico asistencial en Urgencias del Regional provoca esperas de hasta 48 horas para acceder a una cama

Un pico asistencial en Urgencias del Regional provoca esperas de hasta 48 horas para acceder a una cama