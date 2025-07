Cerca de 20.000 personas demandan empleo de camarero en Málaga, pero los bares no encuentran personal

Tras la reunión mantenida este lunes entre la delegación territorial de Empleo y la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), los datos salieron a la ... luz: en la provincia hay cerca de 20.000 demandantes de empleo de camarero. Un dato que choca de frente con el «déficit problemático» que mencionaba el presidente de Mahos, Javier Frutos, a este mismo periódico en el análisis que se publicó en la edición de papel de ayer. Para la temporada alta son necesarias entre 5.000 y 6.000 personas y los bares y restaurantes no encuentran personal cualificado. Ese es uno de los motivos que exponen desde la Consejería de Empleo y la Asociación de Hosteleros, al que se suma «la falta de interés» porque los que acuden a la oficina de empleo «tienden a poner la hostelería como principal profesión y no están cualificados ni formados», puntualizó Javier Frutos en su análisis con SUR.

El mismo presidente, tras conocer los datos de demandantes de empleo, aseguró que desde la asociación se plantean «hacer una campaña para que los hosteleros tiendan a solicitar a esas miles de personas que existen como demandantes». Desde la Consejería de Empleo, la delegada territorial Carmen Sánchez Sierra analizó la situación actual del sector: «En el estudio previo que hemos hecho mostramos que tenemos inscritos en nuestras oficinas de empleo a cerca de 20.000 personas demandando un trabajo de camarero. Pero luego nos encontramos con esta holgura laboral porque hay empresas que no consiguen cerrar contratos con personas cualificadas», comentó la delegada, que recordó que ya están abiertos los plazos para las inscripciones en las escuelas de hostelería de la provincia 'La Cónsula' y 'La Fonda'.

Rechazo a la formación

Aún siendo esta formación que ofrece la Junta de Andalucía totalmente gratuita, Carmen Sánchez Sierra confesó que hay muchos que no quieren participar en ella. «Gran parte de las veces, cuando llamamos por teléfono a los desempleados para animarles a que se inscriban, nos dicen que no quieren invertir dos años de su vida en formarse para trabajar de camarero. Pero no entienden que no se trata de eso, que con esa formación van a ser buenos jefes de cocina o buenos chefs... En definitiva, buenos profesionales de la hostelería, que es precisamente lo que está demandando el sector», especificó la delegada.

En esta reunión se habló de la falta de relevo generacional en los negocios hosteleros y la necesidad de motivar y dar prestigio a la profesión para hacerla más atractiva a los jóvenes. «Hay una connotación y un problema estructural a nivel nacional muy complicado. Hay que hablar de la cultura del esfuerzo... Ahora la sociedad se ve de forma diferente que hace unos años y priorizan mucho más el ocio que el trabajo, y no estoy hablando de echar más horas, pero sí que hay que tener un pequeño sacrificio como en este caso, la formación inicial y el desarrollo dentro de la propia profesión hostelera», recalcó Javier Frutos.

En «la mejor época» hostelera

Aún con este «déficit problemático» y un gran número de demandantes en las oficinas de empleo de la Junta que posteriormente no sacia la necesidad de personal cualificado para los empresarios, Javier Frutos define que se está viviendo «la mejor época de la hostelería en cuanto a salario», destacó el presidente de Mahos, que completó resaltando la subida nacional de un 14,5% en salario de la hostelería y «los 29 meses consecutivos batiendo récord de contratación en la provincia».