Una persona sola en Málaga necesita ganar 32.000 euros para alquilar un estudio

Una persona sola que quiera alquilar un estudio en la capital malagueña necesita ganar 32.000 euros netos al año, de acuerdo con un informe ... elaborado por el portal inmobiliario Idealista. La estadística, que no precisa el número de metros cuadrados del inmueble, únicamente califica como estudio aquel piso que no tenga división de habitaciones, es decir, que sea completamente diáfano posiblemente porque no tenga espacio suficiente para levantar tabiques. Su alquiler promedio en Málaga es de 800 euros -cifra que coincide con la media española-. Y para calcular el salario neto que se requiere para poder afrontar su pago, Idealista marca como condición que el alquiler no se lleve más del 30% de los ingresos, es decir, que la tasa de esfuerzo no supere ese porcentaje.

Si se amplía la foto al conjunto de la provincia, el alquiler medio de un estudio se sitúa en los 789 euros, como promedio, lo que requiere, para pagarlo, un salario neto de 31.560 euros, con vistas a que la renta no se lleve más del 30% de los ingresos, que es lo que recomiendan los organismos internacionales para que hacer frente al pago de la vivienda no suponga un sobreesfuerzo. 19.500 euros es el salario bruto promedio en la provincia de Málaga, de acuerdo con los datos del IECA correspondientes a 2023, el último año con cifras disponibles. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, correspondientes al año 2023, el salario bruto promedio en la provincia no llegaba a los 19.500 euros, si bien el de los hombres era algo más elevado, de 21.270 euros, mientras que el de las mujeres se situaba por debajo de los 17.500 euros. La capital más cara para alquilar un estudio es Barcelona (1.175 euros, como promedio), lo que requiere un salario neto de 47.000 euros, siempre de acuerdo con el informe de Idealista, que toma como referencia su propia base de datos de anuncios. A continuación se colocan Madrid y Valencia, con rentas medias para un estudio de alrededor de 1.000 euros e ingresos netos requeridos del entorno de los 40.000 euros. Mercados inmobiliarios más exigentes que el malagueño son también el de Palma de Mallorca (950 euros de alquiler y 38.000 de salario neto requerido) el de San Sebastián (900 euros de renta y 35.960 euros de sueldo necesario), además del de Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria. En el lado contrario de la tabla se encuentra Ciudad Real, donde alquilar un estudio sale por 410 euros mensuales, lo que requiere un salario neto de 16.400 euros. En Andalucía la capital más barata es Jaén (500 euros de alquiler y 20.000 euros de sueldo necesario). Cuánto cuesta comprar un estudio El informe de Idealista también mide cuánto cuesta comprar un estudio, con qué ahorro hay que contar para hacer frente a la entrada (se calcula en un 20% del precio de la vivienda) y a los impuestos y otros gastos (otro 10% adicional del valor del inmueble) y qué ingresos se necesitan para abonar la cuota hipotecaria mes a mes. De acuerdo con el informe, el precio medio de un estudio en Málaga es de 180.000 euros, lo que implica que hay que contar con un ahorro previo de 54.000 euros, además de reservar otros 600 euros para abonar la letra mensual del crédito. Ello, de acuerdo con los cálculos de Idealista, implica que hay que tener ingresos netos mensuales de 24.160 euros. 180.000 euros cuesta, de media, un estudio en la capital malagueña, lo que requiere tener un ahorro previo de 54.000 euros y una cuota hipotecaria de alrededor de 600 euros mensuales. Comprar sale más barato que alquilar mes a mes. Pero el obstáculo al que se enfrentan las personas solas para dar el paso de adquirir un inmueble es que necesitan contar con un importante volumen de ahorro previo. En la provincia, el precio medio de un estudio no llega a los 135.000 euros, lo que implica un ahorro previo cercano a los 40.500 euros para hacer frente a la entrada y a los gastos asociados a la compra de un inmueble. La hipoteca, mientras tanto, se lleva del entorno de 450 euros mensuales. Los estudios más caros de España son los que se ubican en Madrid, donde, de media, rozan los 240.000 euros, lo que requiere contar con cerca de 72.000 euros y otros 800 euros mes a mes, que a su vez implica tener un salario neto de 32.160 euros, con el objetivo de que la hipoteca tampoco se lleve más de un 30% de los ingresos. Los estudios en venta en Palma, San Sebastián y Valencia también superan los 200.000 euros. Mientras que los de Granada, Barcelona, Segovia y Pamplona se acercan a esa cifra. Eso implica que quienes quieran adquirir un inmueble de estas características tienen que tener ahorrados alrededor de 60.000 euros e ingresos del entorno de los 25.000 euros para hacer frente a la cuota hipotecaria.

