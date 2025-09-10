140.500 escolares comienzan en Málaga un curso con menos alumnos

La primera vez para algunos y un reencuentro para otros. Este miércoles, han regresado a las aulas unos 140.500 alumnos de Infantil, Primaria y ... Educación Especial. Un nuevo curso comienza de esta manera en la provincia de Málaga. La semana que viene lo harán los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, En este nuevo curso continúa la tendencia del descenso de alumnado debido a la bajada de natalidad, en este caso con más de 2.300 estudiantes menos respecto al curso anterior entre las etapas del segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

La plantilla docente suma, sin embargo, más de 600 nuevos docentes. En la provincia de Málaga, se alcanza un total de 19.334 docentes. Específicamente, los docentes y monitores especialistas para la atención al alumnado de necesidades educativas especiales crece en 22 profesionales, hasta alcanzar la cifra de 2.342, 658 más respecto al 2018, un 39,1% de incremento.

Asimismo, este curso la Consejería culmina el proceso de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia tanto a los docentes de la red pública como de la concertada Esta medida ha supuesto una inversión de 256,8 millones de euros.

Los servicios complementarios aumentan en este curso en Málaga con tres centros más que ofrecen aula matinal hasta alcanzar los 311 y un centro más tiene autorizado el comedor escolar, en total 387. Son 334 centros los que cuentan con actividades extraescolares. La previsión de usuarios del comedor escolar es de unos 52.400 alumnos, más de 27.500 en aula matinal y supera los 24.000 en extraescolares. Los servicios mantienen su precio respecto al curso pasado.