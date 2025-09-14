Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta

Más de 4.000 personas han abarrotado este domingo el pabellón de deportes de la Universidad de Málaga en el mitin organizado por el PSOE ... para iniciar el curso político y con él la carrera electoral andaluza. En el exterior, un refrescante taró se apoderaba del horizonte. Protestas sin incidentes pidiendo el deslinde para las casas de El Palo; estabilidad para los interinos, o en defensa del pueblo palestino. Atascos y accesos cortados. Hubo que aparcar lejos. Eso sí, a la una menos cuarto el acto quedaba cerrado con un anuncio llamativo: El Gobierno revocará 53.000 licencias de pisos turísticos en España, 16.740 en Andalucía y 8.014 en Málaga (1.902 en Marbella, 1.471 en la capital, 926 en Benalmádena o 686 en Fuengirola).

De lo que no cabe duda ninguna es de que Málaga será una plaza estratégica en la carrera electoral. Los dos principales líderes políticos, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, han elegido a la provincia para estrenar el curso político.

Pasadas las once y media el speaker anunciaba la entrada de los ministros Isabel Rodríguez (Vivienda) y Luis Planas (Agricultura). Ovación general y de nuevo música a tope. Y el aire acondicionado. WiFi no había. En las pantallas, 'Verde que te quiero verde', el 'claim' de los socialistas andaluces.

A las doce menos cuarto entraba en el pabellón el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escoltado por el dirigente del PSOE de Málaga y la ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Selfies en el túnel de acceso. Banderas andaluzas y rojas con un corazón y público en pie.

Josele Aguilar carga contra el alcalde: ¿Se postula como candidato?

Josele Aguilar, en tono tranquilo, empezó dando las gracias a los asistentes: «Juntos somos imparables en Andalucía». En el atril central, un lema: «Andalucía quiere cambio».

«Si Málaga es líder en turismo, industria o en empresa es porque tuvo una ministra que se llamaba Magdalena Álvarez y un presidente del Gobierno que se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero», ha continuado. Y ha ensalzado la gestión del Gobierno de Sánchez en Málaga. Y ha citado el IMEC o la ampliación del aeropuerto.

«Tenemos en frente una derecha que es un lodazal, sin alma, que está socavando en Málaga los servicios públicos. Y los socialistas no lo podemos permitir. El proyecto del PP en Málaga está agotado. Y el mejor ejemplo es el alcalde, que va de fracaso en fracaso, como el Mundial 2030 o que haya familias que se tengan que ir de la ciudad porque no encuentran vivienda. Hace muchos años que a los malagueños nos sobra Paco de la Torre», ha aseverado en una frase que algunos cronistas que cubrían el acto han interpretado como un paso al frente para ser candidato al Ayuntamiento de Málaga.

«María Jesús Montero es la garantía de los servicios básicos en Andalucía», ha concluido Aguilar.

Montero marca la vivienda como prioridad si es presidenta de la Junta

La ministra de Hacienda y candidata a la Junta, vestido estampado y en tonos verdes y morados, ha arrancado sus primeros aplausos al expresar su solidaridad con Gaza. «Como siempre Pedro Sánchez marca la pauta de lo que tienen que hacer los países democráticos y dignos», ha declamado. Su discurso ha girado en torno a la vivienda, el empleo o la dependencia. «Os aseguro que cuando sea presidenta, la vivienda va a ser la prioridad para la Junta de Andalucía. Somos un partido unido, fuerte, que se lo cree, que cree en un cambio que es la esperanza para miles de personas en Andalucía», ha proseguido, al tiempo que ha sacado pecho de la gestión en materia de empleo o de la subida de las pensiones. En este punto atacó a los diputados del PP andaluz que votaron el miércoles en el Congreso en contra de la reducción de jornada laboral.

Deuda y sanidad

«¿A qué empresa o familia se le dice que se le van a perdonar 19.000 millones de euros y dice que no, que dice que es una trampa. El Gobierno de Sánchez tiene acento andaluz. Dicen que no porque al PP este tema no le sienta bien porque se le cae el argumentario tramposo, mentiroso, que intenta enfrentar territorios», ha manifestado en relación a la quita de la deuda. «Andalucía sería la comunidad más beneficiada. Para que reinvierta en educación, sanidad, combatir incendios...», ha incidido.

Mención aparte, y la mayor reacción del público, que ha empezado a corear cánticos al respecto, han sido las críticas a la gestión sanitaria en Andalucía. «Tenemos las listas de espera más altas de España y los peores indicadores sanitarios. Qué sanidad más bonita construimos los socialistas. ¿Os acordáis?», ha seguido y ha recordado logros en materia de trasplante, tecnología o investigación.

«Moreno Bonilla ha dicho que la sanidad andaluza es insostenible. Como lo dijo de las pensiones. Quien no cree en lo público, ¿cómo va a proteger o blindar este sistema. Hay un 35% de subida de los seguros privados en Andalucía porque el PP quiere una sanidad de beneficiencia?», ha incidido.

Montero ha dicho que se ha perdido 2.000 aulas públicas que se habrían ido a los centros privados o concertados. «No se invierte y no se mete profesorado, no se atiende a los niños con necesidades especiales. 30.000 alumnos de FP no han podido empezar el curso y tienen que irse a opciones privadas», ha añadido antes de decir que han aumentado en cinco las universidades privadas en Andalucía y que se autorizan grados en ellas para los que no se da vía libre en las públicas.

«Venimos de visitar 520 viviendas en Málaga. De esos 180 millones que aporta el Gobierno y fondos europeos, la Junta sólo aporta 1 millón», ha detallado. «En Andalucía han subido más los precios de vivienda y alquiler que en ningún sitio y se niegan a aplicar la Ley que tan bien funciona en otros lugares. Para los socialistas, la vivienda es un derecho, no un bien especulativo. Tenemos toda esta tarea por delante. La de seducir a los ciudadanos a Andalucía para que puedan conquistar los mejores años para el futuro. Moreno Bonilla no ha traído un solo proyecto a esta tierra. Vamos a blindar aquello que nos hace iguales que son nuestros servicios públicos», ha expresado.

«Nuestra victoria es junta y necesaria para Andalucía. Vamos a por ello. Vamos a por la victoria», ha concluido.

«La próxima presidenta de la Junta»

«Presidente, presidente», ha coreado el público en la subida al estrado de Pedro Sánchez, que ha vaticinado la victoria electoral de Montero en Andalucía. Ha empezado aplaudiendo las movilizaciones en torno a la Vuelta Ciclista a España y Palestina.

El presidente, pantalones y camisa vaquera remangado, ha resaltado el ejemplo de España en la defensa de los derechos humanos: «Vivan los derechos humanos y viva el pueblo español».

«El PP y Vox son lo mismo, si Moreno Bonilla los necesita en Andalucía, no tengáis duda de que los usarán. El PP se mimetiza con la ultraderecha. Sólo están demoler todo lo que hemos construido en los últimos. No sólo practican la mala política, sino también la mala educación. Lo único que hacen es insultar», ha criticado.

¿Gobierno hasta 2027?

El presidente ha augurado que el PP seguirá en la oposición y que la legislatura puede extenderse hasta 2027. «Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal. Lo único que hacen es votar en contra del interés general de la población», ha dicho.

En este punto ha enumerado el impuesto a la banca, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral o la reducción de la jornada. «No les duele España, les duele estar en la oposición. Cuantos más éxitos económicos tiene el país, mayores son los gritos. Nos acaban de elevar el grado de solvencia española por parte de una de las principales agencias de rating. Representamos el 40% del crecimiento de la UE. Estamos reduciendo el paro, también la juvenil... Nosotros siempre hemos tenido claro que los insultos no reducen las listas de espera de la sanidad o facilitan el acceso a la vivienda. Nosotros optamos por gobernar», ha declarado.

FP

Ha criticado a los negacionistas del cambio climático y elogiado a Luis Planas como «el mejor ministro para el campo de Andalucía»; ha repasado la política de becas; la de Formación Profesional, en donde ha asegurado que su Gobierno invierte un 550% más que el anterior... «La tasa de empleabilidad de la FP Dual es de más de un 60%. Cuando llegamos al Gobierno era un 30%. Eso es lo que hace un socialista cuando gobierna un territorio.

Uno de los ejes de la jornada ha sido la vivienda. Y ha mencionado la Ley que permite que las comunidades tomen medidas como el registro único de arrendamientos. Desde el 1 de julio de 2025, es imprescindible obtener un número de registro único para poder anunciar la propiedad en estas plataformas, como Airbnb o Booking. «Queríamos poner orden en los apartamentos turísticos porque eso encarece el alquiler y reduce la oferta. Muchos jóvenes y familias no pueden acceder ya no sólo a una propiedad, sino también a un alquiler. En Málaga, lo sabéis muy bien. Hemos detectado muchas irregularidades y lo que vamos a hacer es quitar de ese registro único 53.000 viviendas para que pasen a ser alquileres permanentes. De ellas, 6.000 en Málaga».

La revocación del número de registro de un piso turístico, que otorga el Registro Único estatal, se realiza solicitando la baja en la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una vez realizada la baja, se comunica automáticamente a las plataformas digitales para que retiren los anuncios correspondientes al inmueble afectado.

Sánchez ha cargado contra Moreno Bonilla. «Lo veo desganado. Y a María Jesús Montero le veo ganas, compromiso, cercanía y trabajo. Y mirar siempre a la izquierda. Adelante», ha finalizado.

