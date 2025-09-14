Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Inicio del mitin en el Palacio de Deportes

Inicio del mitin en el Palacio de Deportes Marilú Báez

Sánchez anuncia la revocación de 8.000 pisos turísticos en Málaga y arropa a Montero en su carrera a la Junta

Unas 4.000 personas han llenado el pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga en un mitin

Chus Heredia

Chus Heredia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:18

Más de 4.000 personas han abarrotado este domingo el pabellón de deportes de la Universidad de Málaga en el mitin organizado por el PSOE ... para iniciar el curso político y con él la carrera electoral andaluza. En el exterior, un refrescante taró se apoderaba del horizonte. Protestas sin incidentes pidiendo el deslinde para las casas de El Palo; estabilidad para los interinos, o en defensa del pueblo palestino. Atascos y accesos cortados. Hubo que aparcar lejos. Eso sí, a la una menos cuarto el acto quedaba cerrado con un anuncio llamativo: El Gobierno revocará 53.000 licencias de pisos turísticos en España, 16.740 en Andalucía y 8.014 en Málaga (1.902 en Marbella, 1.471 en la capital, 926 en Benalmádena o 686 en Fuengirola).

