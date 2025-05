«Es el Papa que ha querido Dios para su Iglesia»

Nada más bendecir al pueblo y al mundo, el nuevo Papa recibió la felicitación pública de la diócesis de Málaga en boca del obispo, Jesús ... Catalá, aún convaleciente: «Pedimos por los frutos de su nuevo pontificado, para que el Señor le guíe y le fortalezca en su tarea de guiar a la Iglesia con el don de la paz de Cristo Resucitado, y con el envío misionero del Espíritu Santo, tal y como él mismo nos ha invitado en sus primeras palabras».

Francisco Pérez, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, recibió en Málaga, donde reside, la noticia del cardenal Prevost como nuevo Papa. «Se ha mostrado con la apertura de aquel que busca lo mismo que el Señor, la paz, esa paz que tenemos que vivir en nuestros corazones y en nuestra vida concreta de cada día. Es la paz que necesitan las familias, el ambiente social de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y, cómo no, esos ambientes horrorosos de guerra que hay en distintas partes del mundo».

El vicario general de la Diócesis de Málaga, Antonio Coronado, afirmó, tras la proclamación de León XIV, haber recibido la noticia «con muchísima alegría y gozo». Para Coronado, «lo primero que brota en el corazón es darle gracias al Señor de todo corazón por este nuevo sucesor de Pedro, que va a continuar velando y guiando como un buen pastor a la Iglesia». Manifestó acoger «esas palabras que nos ha dirigido, tan profundas, tan hondas, llamando a la paz, a la unidad, a la misión, rezando con Él como hemos rezado todos a la Santísima Virgen, recibiendo esa bendición Urbi et Orbi, un mensaje que habrá que profundizar y meditar».

El nuevo Papa ha desbordado la emoción de la comunidad agustiniana en Málaga. Su superior, Agustín Herrero de Miguel, afirma que «un papa agustino se elige una vez cada dos mil años. Imagínate que nos haya pillado este momento». Para este agustino en Málaga, que lo conoce de haberles visitado en Málaga siendo superior general, lo define como «un pastor, como decía Francisco, que huele a oveja. Por su atención espiritual y pastoral a la gente, por la acogida, por esa dimensión del pastor como sacerdote, como obispo. Es un hombre de Evangelio, de fe y, además, que sabe gestionar muy bien las relaciones humanas, poner paz, concordia... Es muy ecuánime. Le auguro un magnífico pontificado».

José Amalio González Ruiz, Carlos Acosta y Daniel Martín son tres curas malagueños a quienes, por estudios, el acontecimiento les ha cogido en el Vaticano. González Ruiz cuenta que lo dejaron todo y fueron a toda prisa a la plaza de San Pedro. «Ha sido un regalazo del Señor. Lo hemos seguido al minuto. Estamos de buenas nuevas y hay que seguir caminando unidos en la fe».

A Sor Belén, superiora del Monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas de Málaga, la noticia le sorprendió mientras participaba, en la Casa Diocesana, en un encuentro de presidentas y primeras consejeras de su congregación a nivel nacional. «Ha sido de una emoción enorme. Hemos conseguido poner en marcha una televisión, encontrar el canal de noticias del Vaticano y seguirlo en primera fila. Ha sido precioso. No era un cardenal al que nosotros conociéramos demasiado, pero nos ha sorprendido la expresión emocionada que tenía, el que viene de Perú... Hay una hermana entre nosotras que es peruana y daba saltos de alegría. Nos ha parecido también muy bonito. Nos ha sorprendido el nombre. No esperábamos un León XIV por nada del mundo, pero bueno, bienvenido sea. Nos gusta que sea agustino, que haya dicho: «no tengáis miedo». ¡Ha nombrado la paz de una manera tan bonita! Y ha dicho: «todos juntos, todos de la mano, todos detrás de Jesús». Ahí nos encontramos. Estamos muy contentas y desde antes de saber quién era ya estábamos rezando por él y seguiremos haciéndolo con todo el cariño».

En el Centro de Estudios Teológicos San Pablo estaban en plena actividad lectiva cuando la fumata blanca anunciaba la gran noticia. Elena López Abelaira, profesora y secretaria del mismo, explica que «hemos aplaudido, hemos rezado y, con la venia del director, nos hemos puesto a verlo. Estábamos todos emocionados. Al verlo salir, vimos a Jesucristo en sus primeras palabras: «la paz esté con vosotros».

José Manuel Ferrary, deán y profesor de Derecho Canónico en el centro, ha expresado que «son momentos históricos. Y el nombre que ha elegido me ha gustado mucho, pues el anterior León XIII fue un papa importantísimo». Álvaro Dawid, seminarista de primer curso, de 25 años, es uno de los alumnos del centro. «Nada más salir el humo blanco, improvisadamente, nos hemos puesto de pie en la clase y hemos decidido rezar por el nuevo Papa. Contra lo que decían muchos, la elección no se ha hecho esperar y eso es signo de que la unidad dentro de la Iglesia es real. Me ha tocado mucho el corazón verlo tan emocionado, un hombre normal y corriente, consciente de la grandeza del misterio que se la he encomendado. Pido a Dios que esa paz que nos ha deseado se la dé también a él, que lo ilumine y lo sostenga. Este es el Papa que ha querido Dios para su Iglesia en el año 2025».