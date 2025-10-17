Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los miembros de la Red Andaluza de Lucha contr ala Pobreza y la Exclusión Social. SUR

Palma-Palmilla, entre los quince barrios más pobres de España

La red andaluza de lucha contra la pobreza y la exclusión social insiste en que la vivienda es el epicentro de las carencias que sufre Málaga y revela que las solicitudes de VPO en la provincia se duplicaron en 2024

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:02

El barrio malagueño de Palma-Palmilla es uno de los quince más pobres de España con una renta media anual de apenas 8.872,56 ... euros. Es un dato que ha revelado este viernes la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) en su habitual cita anual para presentar el informe sobre el estado de la pobreza en la región y en la provincia en el día internacional por su erradicación, este 17 de octubre. Los expertos han comenzando informando de que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social andaluza se encuentra en el 35,6% (diez puntos por encima de la media española, aunque se ha reducido casi dos puntos en el último año), lo que supone que hay más de tres millones de personas que sufren privaciones económicas, materiales, de empleo, relaciones sociales y vivienda en la región. Y, en Málaga, esa pobreza se expresa no sólo en la situación de ese barrio concreto del norte de la ciudad, que se considera paradigma de privaciones, sino en diferentes dimensiones por toda la capital y por toda la provincia, como la vivienda, el empleo, la educación o las migraciones, tal y como han desgranado Javier Poleo, coordinador provincial de la EAPN y director general de Incide; Yolanda Florido, vocal de la junta directiva de la red y coordinadora de acción social en Prodiversa; además de Francisco Javier Jiménez, presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga.

