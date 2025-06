Los padres de dos colegios de Málaga pactan el control de los móviles de sus hijos en clase y en casa

Paco Griñán Málaga Sábado, 7 de junio 2025, 13:39 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

El que tenga un hijo en la adolescencia o haya pasado por ahí en la última década sabe lo que es enfrentarse a la educación digital y al control del uso de los móviles en la familia. Sin llegar a extremos adictivos, los dispositivos plantean problemas sociales y de comportamiento entre los menores, como han comenzado a alertar los expertos y profesionales sanitarios al poner sobre la mesa el concepto de salud digital. Una preocupación que también ha llegado a los colegios de Málaga, que han empezado a promover el control de la tecnología en clase. Así, los padres de dos centros de Málaga, Teresianas y Asunción, han promovido un pacto digital para racionalizar y retrasar el uso de los 'smartphones' entre los jóvenes antes de los 16 años, como se ha avanzado este sábado en la concentración por el derecho a la desconexión digital promovida por el Movimiento OFF y la asociación Más Libros Menos Pantallas y que ha convocado a varias decenas de personas junto al cubo del Muelle Uno.

«Hoy no nos estamos manifestando en contra de la tecnología, sino para reivindicar que no se oponga a los intereses humanos y, muy especialmente, de los menores», ha asegurado Ana Marín, portavoz de este movimiento en Málaga, que ha leído este sábado la declaración que también se ha escuchado en otras once ciudades de España para alertar y prevenir contra el uso indiscriminado de dispositivos digitales en la infancia y la adolescencia. Unas recomendaciones que ya han calado en los colegios de las Teresianas y Asunción, cuyos padres promueven la firma de un pacto digital para restringir el uso de móviles y acceso a Internet y redes sociales entre sus hijos.

Pacto digital firmado en Teresianas Móviles: Entre los 12 y los 16 años, priorizar los teléfonos 'tontos' sin conexión a Internet. Antes de esa edad no se plantea ni siquiera esos terminales.

Pantallas: De 12 a 16 años, dos horas al día de pantalla, incluyendo deberes y ocio , así que intentemos limitar el tiempo de uso de ocio a máximo una hora/día, para dejar la hora adicional al uso didáctico. Entre los 6 y los 12 años, la recomendación es de 1 hora al día de pantalla, también incluyendo deberes y ocio. En menores de 6 años, la recomendación es de cero pantallas.

Redes sociales: Esperar a la edad mínima, 14 años, para ser usuario de una red social (WhatsApp, Instagram, Tik Tok, Snapchat, Facebook, Be real). El ciberacoso y el contenido inapropiado en estas edades llega a l@s niñ@s por WhatsApp fundamentalmente, seguido de Instagram y Tik Tok. Si nuestr@s hij@s utilizan estas plataformas debemos supervisar lo que ven, reciben y mandan.

Excepciones: Si consideramos que nuestr@ hij@ está preparado para hacer un buen uso de un 'smartphone' propio (recuerda que la Asociación Española de Pediatría recomienda esperar hasta los 16 años), lo cedemos con un contrato familiar de buen uso, de obligado cumplimiento por ambas partes (él/ella y nosotr@s).





«No se trata de una desconexión total, sino que siguiendo la recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, cada colegio acuerda unos límites que se comprometen a respetar», ha explicado a SUR María Vidal, presidenta de la Asociación Educación Digital Responsable, neuroradióloga en el Hospital Regional y madre de dos niñas, de 13 y 9 años. Así, ha relatado su propio caso personal con las medidas pioneras consensuadas en el primer curso de la ESO de Teresianas, donde 19 de los 50 padres han firmado un pacto para retrasar el uso del móvil propio hasta los 16 años, que es la edad recomendada por la Asociación Española de Pediatría.

El acuerdo se está aplicando con normalidad gracias a la concienciación del problema entre las familias. «Lo hacemos juntos porque así será más fácil para nuestros hijos e hijas al no sentirse excluidos y reduciremos la presión social», asegura el propio pacto firmado por los padres de Teresianas.

Tik Tok a partir de los 14

«Además, en la Asunción también está funcionando no solo en la ESO, sino también en infantil lo que es fundamental para no empezar a educar a los niños cuando ya son adolescentes, sino desde pequeños», ha señalado la experta y madre, que es consciente de la dificultad de plantear estas restricciones, aunque asegura que, cuando una mayoría de padres están de acuerdo en las normas, su puesta en práctica es más fácil. De esta forma, los acuerdos parentales de estos colegios no eliminan el teléfono de forma drástica, sino que plantean que los niños no dispongan de un móvil propio hasta los 16 años, aunque sí tengan acceso a uno familiar un tiempo concreto al día para cuando salen con amigos o lo necesiten para trabajos de clase; que no se creen una cuenta de Tik Tok como marca la ley hasta los 14 años, o que dispongan de un whatsapp para trabajos o consultas con otros compañeros del colegio.

Por ello, en la concentración de este sábado se han puesto sobre la mesa una serie de puntos para que se haga frente al problema desde el punto de vista legal, como es el establecimiento de una edad mínima legal para el acceso a 'smartphones'; prohibición de acceso de menores a redes sociales; desescalada digital en todos los ciclos escolares y que la educación digital no cree dependencia; formación sistemática a profesionales, familias y alumnado, y limitación del tiempo de pantallas, como recomienza la Asociación Española de Pediatría. Un marco legal que ayudaría mucho a los colegios y a las propias familias a reducir los síntomas preocupantes que ya muestra la salud digital de los niños y adolescentes por el uso indiscriminado de la tecnología.