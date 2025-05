La oposición municipal carga contra los «minipisos» propuestos por el alcalde de Málaga

El alcalde de la Torre, Francisco de la Torre, ha generado numerosas críticas con la propuesta de construcción, tras adherirse el Consistorio al Decreto de ... Vivienda de la Junta, de pisos de VPO en régimen de alquiler con unas dimensiones de entre 35 y 45 metros cuadrados para familias jóvenes y profesionales en las primeras etapas de su carrera. Tanto el PSOE como Vox y Con Málaga han rechazado la medida, tachando de «infraviviendas» o «minipisos» las construcciones ideadas por el regidor.

Tras asegurar que Málaga se acogerá al decreto autonómico que permitirá a la ciudad incrementar un 20% las VPO que se construyan en determinadas pastillas de terreno y poner en carga suelo de equipamiento para este fin, De la Torre asegura que ahora se está analizando qué parcelas serán seleccionadas. El Consistorio impulsaría viviendas de «35, 45 metros cuadrados, para que sean más baratas todavía por tamaño, para que sean como temporales en el alquiler». No serían arrendadas de forma definitiva, sino por siete años, con el fin de que «la gente joven pueda tener una vivienda barata, muy barata, mientras va su economía fortaleciéndose para tener una vivienda algo más cara, más grande, o pasar a la compra también».

El suelo se adjudicará al promotor que «más barato alquile». No precisó qué número de casas saldrá al mercado, «la cifra no la puedo decir hasta que no sepan las parcelas» y, a preguntas de los periodistas tras la visita el pasado jueves a una promoción de VPO que Lagoom Living construye en la ampliación de la Universidad, defendió que estas familias jóvenes «no van a estar ahí toda su vida», sino sólo una etapa determinada, ya se trate de una persona sola o un matrimonio con hijos, «gente que está en el inicio de su vida profesional, de su vida familiar, de su vida, vamos a decir, también de alojamiento».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, lamenta «que la respuesta del alcalde al colapso del mercado inmobiliario que él mismo ha generado por no hacer VPO y tender alfombra roja a la especulación es la construcción de infraviviendas». Además de criticar «la última ocurrencia del alcalde» de construir viviendas «de tan solo 35 o 40 metros cuadrados como solución a la grave crisis habitacional que sufre la ciudad», Pérez agrega que «la solución a la falta de vivienda asequible no puede ser la construcción de infraviviendas», para añadir al instante que «esta medida es insuficiente, ineficaz y carente de sensibilidad social».

El portavoz socialista ha recordado que «los jóvenes y las familias malagueñas necesitan respuestas contundentes, no minipisos de alquiler que no garantizan condiciones dignas».

Antonio Alcázar, portavoz de Vox, habla en la red social X de «condiciones de infravivienda y hacinamiento» con relación a los minipisos, características promovidas por «las Administraciones del PP como el Ayuntamiento y la Junta». «Un lastre y una falta de planificación e imaginación para poder formar un proyecto de vida; sin lugar a dudas, una receta sin lógica ni fundamento», declara.

Toni Morillas, portavoz municipal de Con Málaga, considera que la solución al problema de la vivienda de Málaga «no puede ser hacer construir zulos y cuchitriles de 35m2 en suelos dotacionales destinados a equipamientos públicos» y aclara que «esta propuesta de Paco de la Torre es indecente y clasista, significa asumir interesadamente y convertir en estructural la precariedad en la que vive toda una generación y renunciar a realizar un verdadero plan de choque para hacer viviendas dignas y habitables».