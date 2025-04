La oferta que no para

Sohrlin es un 'invento made in Málaga' que va a dar que hablar. En una enorme rehabilitada nave industrial de 8.000 metros cuadrados, ... abandonada tras sus usos en los tiempos de la Málaga siderúrgica hoy sustituida por la 'nueva' Málaga, la del ocio, la cultura y la tecnología, en la zona de Huelin (concretamente en calle Almonte), este espacio de artes escénicas y entretenimiento cultural será, al tiempo, objeto de 'copia y pega' por otras (y no pocas) ciudades españolas e internacionales. Nacida con la vocación de ser un centro de formación para todo tipo de profesionales que necesitan el mundo del teatro y del cine, además, realizará producciones propias y aporta un importante espacio escénico que, en cierta manera, se va a 'inaugurar' el próximo día 30 de abril con el espectáculo 'Imagine', producción de Domingo Merlín, socio (y amigo) de Antonio Banderas (quien asistió a la función y al final saludó y felicitó a todo el elenco artístico y técnico) en este singular proyecto que ya es casi una realidad absoluta.

El pasado jueves, a modo de ensayo general, se realizó un pase privado para unas 100 personas de 'Imagine', espectáculo que no es el mismo que se puso en escena en el Teatro del Soho el pasado año, aunque sí tiene algunos de los números más impactantes del mismo. Fue una auténtica gozada, porque lo que se vio en el escenario del Teatro Sohrlin es algo que ni en Madrid ni en Barcelona ni en ninguna otra ciudad española (y posiblemente europea) pueden ofrecer. La Málaga cultural y del ocio debe muchísimo a Antonio Banderas, que nos ha puesto en el mapa en la faceta escénica como jamás soñamos, y esta alianza con Domingo Sánchez (Merlín), un malagueño que hizo 'los orientes medios' con su tenacidad, su capacidad de creación y su ingenio, refuerza su proyecto hasta límites insospechados.

Sin exageración ninguna, lo que se ve en 'Imagine' tiene la misma categoría que cualquier espectáculo del afamado Circo del Sol, y eso ya es decir mucho. Es más, hay números que no se han visto nunca, y que incluso sus propios ejecutores tienen patentados.

Fue un ensayo espectacular, con un público tan sorprendido como feliz por lo que veía, que sirvió además para la puesta a punto de un estreno que será efectivo el ya citado 30 de abril. La oferta cultural de Málaga 'ciudad soñada', como la definió el propio Domingo, suma y sigue ante la sorpresa de quienes sólo nos miran entre admirados y sorprendidos, y, por qué no decirlo, con un punto de envidia, que mientras sea sana, no pasa nada, porque eso incentiva a los demás a hacer cosas...

'Inteligencia artificial y derechos de los pacientes: el equilibrio necesario', este es el título del último libro publicado por el doctor José Antonio Trujillo, que además de ejercer su profesión en el Hospital Quirón Málaga es vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, y que es un especialista en la relación entre la IA y la medicina. ¿Qué es más importante, los logros de la Inteligencia Artificial o la preservación de los derechos de los pacientes? Esta interrogante la plantea, analiza y responde Trujillo en el que es su noveno libro, el segundo que escribe sobre IA.

Ampliar

Como él mismo señala, los profesionales sanitarios se enfrentan al reto de adaptarse a una nueva realidad en la que la tecnología «es una importante aliada, pero también un desafío», entre otras cosas por interrogantes como estas: ¿Cómo garantizar la privacidad de la información médica? ¿Quién asume la responsabilidad cuando un algoritmo se equivoca?... Sin duda, estamos hablando de un tema de rabiosa actualidad y que Trujillo domina porque lleva tiempo estudiando lo que para muchos es un 'salto al futuro', y de lo que trató en una brillante conferencia que ofreció en Jaén (él es originario de La Carolina, aunque prácticamente toda su vida profesional la ha desarrollado en Málaga) dentro del ciclo organizado por Fundación Unicaja con motivo de su X aniversario en aquella capital andaluza.

Para el doctor Trujillo, es vital una legislación adecuada en España «donde estamos a tiempo de hacerlo bien», porque aunque «Europa va por delante a nivel de regulación y de reconocimiento de derechos de los pacientes, lo que se denomina ahora derecho de cuarta generación, Estados Unidos y China nos llevan varios años por delante en el desarrollo tecnológico», a la vez que señala que su libro va dirigido tanto a médicos como pacientes y a cualquier persona interesada en entender los efectos de la IA en la sanidad. «Está escrito a nivel divulgativo, no hay que ser experto en algoritmos ni en ningún tema tecnológico para leerlo», remarca.

Ampliar

La abogada y ex concejala del Ayuntamiento de Málaga Araceli González presentó hace unos días en el Ateneo su último libro, 'El reino de Macedonia Filipo II y Alejandro III', en un acto protagonizado por el presidente ejecutivo de la entidad, Miguel Tello, el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, y la propia autora, quien explicó los motivos de este libro, derivado de su pasión por esa época vivida por los personajes del mismo, tan olvidada hoy, parte importante de la historia. El libro de González ha sido editado en Gráficas Urania, lo que sin duda es un marchamo importante de calidad.

Días pasados se presentó en el Ateneo la primera novela de Francisco Moreno, economista y abogado. Con el título de 'La Polaca', se trata de una trama político-financiera que se desarrolla durante la crisis económica acaecida entre los años 2008 y 2014, que en España hizo que de las 70 cajas de ahorro que existían en el año 2000 solo queden en estos días dos con esas características, y cuatro se hayan convertido en bancos... Sin duda una interesante obra por el conocimiento del autor sobre el mundo financiero y político por su doble faceta profesional. El acto contó con la introducción y presentación de Rafael O´Donell, y el autor firmó no pocos libros a un auditorio que se interesó mucho por la trama de la novela.

Semana de vísperas. José Ferrary dio anoche el pistoletazo de salida y 'recargó' unas pilas que no necesitan mucha energía, pero siempre viene bien un chute de estima. Ya están aquí los traslados, y las procesiones de los barrios; ya se huele a cera y el sonido de las campanas, de la música y el crujir de los varales de los tronos transforman una ciudad entera. La oferta de Málaga no para. Disfrutemos de lo que viene que no es poco. Que el Cautivo ya está en la calle...