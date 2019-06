Ocho opositores por plaza: así arrancan las oposiciones a maestro en Málaga Ñito Salas Mañana de nervios y ojeras para los seis mil aspirantes que se examinan desde hoy en la provincia NURIA TRIGUERO Málaga Domingo, 23 junio 2019, 13:49

Entre la fila de cabezas agachadas sobre teléfonos móviles, Araceli parece transportada desde el pasado, con sus agujas de punto y sus pies en alto. Ella prefiere matar el tiempo -y los nervios- a la vieja usanza. Mientras espera que su hija salga del examen da forma a un jerseicito de bebé blanco. «Hija, algo hay que hacer...Ya son cuatro veces las que se ha presentado, a ver si esta vez hay suerte y por lo menos la llaman de la bolsa», apunta. En las oposiciones a maestro que han arrancado hoy en toda Andalucía, con 32.000 candidatos para 3.800 plazas, la mayoría de los candidatos son ya veteranos. Pero eso no significa que no haya nervios. Ésta ha sido una mañana cargada de tensión y ojeras para los opositores y también para los familiares que esperaban a la salida de las 129 aulas de diferentes centros de la Universidad de Málaga donde se han examinado alrededor de 6.000 personas. De media, hay ocho opositores por cada plaza ofertada.

A las 9, en la Facultad de Educación, uno de las sedes del examen, los ojerosos aspirantes se encaminaban a su pupitre ansiosos por saber qué decían las bolas, las famosas bolas que determinan los temas de la prueba escrita. El tiempo volaba dentro de las aulas y se hacía eterno fuera, donde aguardaba Luisa, madre de no uno sino dos opositores venidos desde Jaén, a la que el cansancio y la tensión acumulada pasaban ya factura. «Esta es la peor carrera que han podido hacer», se desahogaba. «Los dos son interinos y están rodando por toda Andalucía. Mi hija, por ejemplo, ha tenido seis destinos distintos este curso, vive con sus pertenencias en el maletero del coche. Se han presentado a las oposiciones ya muchas veces: en Cádiz, Córdoba, Almería, Albacete… con buenas notas, pero no consiguen plaza. ¿Y cómo van a conseguirla, con la de miles de personas que hay hoy aquí?», cuestionaba. Algo más optimista se mostraba su yerno: «Esta vez la he visto más confiada, a ver si hay suerte y esta vez saca la plaza».

A las 12.30 empezaban a salir los aspirantes del examen. Botella de agua y bolis en la mano, sonrisas nerviosas en la cara. Algún derrumbe emocional, anécdotas y muchos abrazos. Con un ramo de flores esperaba a Lorena toda una comitiva de familiares. «Soy maestra y he pasado por lo que ella está pasando, así que sé que cuando sales del examen lo que necesitas es ver a tu familia», explicaba su hermana Verónica. «Es la segunda vez que me presento, pensaba que no me iba a salir un tema que dominara pero lo he podido defender. Tengo buenas sensaciones, y eso que soy muy negativa», confesaba la protagonista. «Esta mañana no se sabía ningún tema, no se acordaba de nada, no se había estudiado nada… Eran los nervios. Mira, al final ha salido estupendamente», comentaba su hermana.

Mecánica del examen

Este domingo se ha realizado la primera prueba eliminatoria, que consta de dos partes que serán valoradas conjuntamente: una práctica, para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato, y otra teórica, consistente en el desarrollo escrito de un tema elegido por el aspirante de entre tres extraídos al azar por el tribunal.

Cuando se hagan públicos los resultados de esta fase eliminatoria, los aprobados deberán presentar la programación didáctica y, en días posteriores, desarrollar el segundo ejercicio de la oposición, centrada en la aptitud pedagógica y el manejo de las técnicas del ejercicio docente mediante la presentación y defensa de la programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad. La calificación final de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas superadas, ambas valoradas de 0 a 10 puntos.

La baremación de los méritos correspondientes a la fase de concurso será atribuida a comisiones de baremación (cinco de ellas en Málaga) que realizarán, por delegación de los tribunales, las tareas materiales y puramente regladas de aplicación del baremo de méritos. No se podrá alcanzar más de 10 puntos por la valoración de los méritos en la fase de concurso.

Al personal que resulte seleccionado se le adjudicará un destino provisional y se procederá a su nombramiento como personal funcionario en prácticas.

Según las previsiones de la Consejería de Educación, para principios de julio debería estar publicada la relación de aspirantes que superen la primera de las pruebas de la fase de oposición. También se dará a conocer el número de plazas asignadas a cada tribunal. Los que aprueben la primera prueba deben entregar en la sede de su tribunal la programación didáctica, desde el momento de publicación de las notas hasta las 19 horas del día siguiente. La segunda prueba de la fase de oposición se desarrollará del 4 al 15 de julio. El 16 saldrían las notas y el 17, la asignación definitiva de plazas por tribunal. El 18 de julio estaría publicado el listado de personal seleccionado y para finales de mes estarían publicados en el BOJA sus nombramientos como funcionarios en prácticas.

La Consejería de Educación y Deporte ha convocado un total de 3.800 plazas, de las que 1.010 corresponden a la tasa de reposición, 2.500 a estabilización de empleo temporal y 290 a la oferta de 2017. Las especialidades del cuerpo de maestros corresponden a: Infantil (450), Lengua Extranjera Inglés (550), Lengua Extranjera francés (275), Educación Física (250), Música (240), Pedagogía Terapéutica (460), Audición y Lenguaje (225) y Educación Primaria (1.350).