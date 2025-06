Núñez Feijóo traerá el domingo a Málaga su campaña contra Pedro Sánchez

Antonio M. Romero Málaga Lunes, 9 de junio 2025, 13:19 | Actualizado 13:36h. Comenta Compartir

De la plaza de España de Madrid al pabellón de Carranque de Málaga. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del partido en Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, protagonizarán este próximo domingo, 15 de junio, a partir de las 11 de la mañana un mitin en este recinto deportivo de la capital contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la manifestación celebrada este pasado domingo en la capital española.

Bajo el lema 'Málaga por la democracia', los populares quieren llenar el pabellón de Carranque, con capacidad entre 1.700 y 2.000 personas, para decir «basta ya» a una Gobierno «corrupto y que da la espalda» a la provincia y pedir la convocatoria «inmediata» de elecciones, según ha afirmado esta mañana el secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona.

Carmona ha llamado a la movilización de la ciudadanía para dar una respuesta «cívica» y expresar su renuncia a las prácticas «mafiosas y antidemocráticas» del Ejecutivo. «Este domingo convocamos a todos los malagueños, sean del PP, de otros partidos, entre ellos el PSOE, o que no sean de ninguno, que quieran decirle a Pedro Sánchez que por este camino no se puede seguir y que España necesita un Gobierno digno», ha subrayado.

El número dos de los populares malagueños ha manifestado que el acto en el pabellón Pérez Canca de Málaga es una oportunidad para que los malagueños digan «basta ya de tanta corrupción, de tantas mentiras, de tanto silencio, de tanto oscurantismo y de tantas conductas que no se corresponden con una democracia ni con los usos democráticos» y para que la provincia demuestre que respalda «ampliamente la alternativa política» que plantea Feijóo.

José Ramón Carmona ha calificado de «muy grave» el intento del PSOE y del Gobierno por perseguir a medios de comunicación, a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces. «¿Qué democracia puede resistir este ataque permanente desde el poder calculado a jueces, a políticos que no son de sus siglas, a periodistas que no le dicen lo que a ellos no les gusta o simplemente a ciudadanos a los que califican como la fachosfera?», se ha cuestionado.

Para Carmona el «desgobierno» del país afecta a los malagueños también en forma de ausencia de inversiones: «Ni una sola inversión ni un sólo proyecto ha venido en estos siete años de gobierno del PSOE; aquí sólo pagamos y no recibimos nada».

Unas declaraciones efectuadas un día después de que una representación del PP de Málaga, encabezada por su presidenta provincial, Patricia Navarro, se desplazara (en autobuses, vehículos particulares o en tren) a Madrid para participar en la manifestación celebrada en la capital española.