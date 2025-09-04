Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la concentración que tuvo lugar esta mañana. SUR

Nuevo episodio de insultos y amenazas a una médico del Clínico: 2025 suma ya 35 agresiones en Málaga

El SMM asegura que no se cumple el protocolo de entrada y acompañamientos de pacientes en urgencias, pero la Junta, que ha creado un observatorio sobre este tema, recuerda que el tránsito de personas se hace "de forma controlada" para garantizar la seguridad de los sanitarios

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:16

Nuevo episodio de agresividad contra sanitarios. En esta ocasión, denuncia el Sindicato Médico de Málaga (SMM) el suceso ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando ... una facultativa del servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de la capital fue «insultada, amenazada y hasta casi agredida físicamente por los familiares de una paciente, a la que la profesional le pidió, amablemente y cumpliendo los protocolos de seguridad y acompañamiento establecidos por el centro, que sólo uno de los familiares podía permanecer en la consulta». Sólo en lo que va de 2025, es decir, poco más de ocho meses, se han producido 35 agresiones frente a las 30 que tuvieron lugar a lo largo de 2024. Decenas de médicos se han concentrado este jueves para pedir el fin de las agresiones.

Te puede interesar

