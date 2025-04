Una nueva borrasca amenaza lluvias en el puente de mayo en Málaga: estos son los días más probables

Ignacio Lillo Málaga Lunes, 28 de abril 2025, 11:01 Comenta Compartir

Esta semana hay un festivo importante. Y no sólo eso, sino que el hecho de caer el 1 de mayo en jueves propiciará un puente que muchos aprovecharán para hacer una escapada. Sin embargo, el tiempo en Andalucía en general y en Málaga en particular esta semana no va a ser el mejor de los posibles, sobre todo para los que esperaban ir a la playa.

De entrada, desde hoy hasta el miércoles el Centro Meteorológico prevé temperaturas suaves, de 22-25 grados (las más altas, en la Axarquía). Aunque con viento de levante que dejará rachas fuertes, de hasta 70 km/h, lo que ha obligado a activar un aviso amarillo en Antequera, Ronda y en toda la costa (olas de 3 metros, con viento y mar de fondo del este).

Primero de mayo

En cuanto a las lluvias, no se ve nada el lunes ni el martes, mientras que el miércoles puede caer algún chaparrón en la parte más occidental de la Costa del Sol, en el área de Marbella, Estepona y Manilva, por la entrada en escena de una Borrasca Fría Aislada (BFA). Este fenómeno se mantendrá en el Atlántico durante varios días y en principio estará centrado al oeste de la península.

Por tanto, a partir del jueves, 1 de mayo, la incertidumbre meteorológica se impone, puesto que la borrasca puede generar precipitaciones entre el jueves y el sábado. Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, advierte de la dificultad de modelizarlo: «Tenemos que verlo día a día porque un mínimo cambio de posición de la borrasca al este, al oeste, al norte o al sur lo cambia todo».

La única certeza en este momento es que hay probabilidades reales de chubascos durante el puente en zonas de la provincia, sin que sea posible determinar dónde ni a qué horas hay más posibilidades de que ocurra. El domingo se rebaja mucho el riesgo, por lo que, en principio, será el día con el tiempo más estable.

El domingo se rebaja mucho el riesgo, por lo que, en principio, será el día con el tiempo más estable

Paradójicamente, durante el puente sí se dan por seguras unas temperaturas en general altas para esta época, con máximas entre el viernes y el domingo de 26 grados y mínimas de 19. Además, en caso de producirse serán chaparrones puntuales y no lluvias intensas. Aunque, para los que esperaban tener unos días de playa, las noticias no son demasiado halagüeñas: «Los cielos estarán por lo general nubosos y húmedos, aunque a ratos se abrirán claros».