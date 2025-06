El Museo del Automóvil y la Moda más solidario recauda 10.680 euros para personas con discapacidad

Hay varios factores que han provocado que el Museo del Automóvil y la Moda sea más solidario que nunca en la novena edición de la ... Caravana Solidaria, que se celebró este pasado fin de semana. El MAM acaba de hacer pública la cifra recaudada, 10.680,50 euros, unos datos que duplican la cifra de años anteriores y que van destinados íntegramente a la Asociación para Personas con Discapacidad de Mijas (Adimi), que trabaja desde 1999 para mejorar la calidad de vida de personas con algún tipo de discapacidad intelectual o problemas en el desarrollo. «Esta edición ha servido para darnos cuenta de que trabajando con esfuerzo y sacrificio para los que más lo necesitan, se pueden conseguir objetivos», celebran con sus palabras las directoras del MAM, Mar González y Elvira Carrera.

Gran parte de ese esfuerzo y sacrificio del que hablan las codirectoras del museo son los cambios de esta edición. Esos factores que convierten al MAM más solidario son el cambio de día y hora, ya que por primera vez se ha celebrado un sábado a partir de las 18.30 horas y se ha abierto el MAM durante el evento solidario (hasta las 23.00 horas), recaudando el precio de las entradas, 5 euros, para sumarlo al beneficio total de la Caravana Solidaria.

«Este logro se debe también al aumento de todas aquellas empresas y entidades, no sólo malagueñas, sino a nivel nacional, que han querido sumarse a esta causa social. Esto ha permitido que esta edición haya cosechado un éxito sin precedentes», agradecen desde el Museo del Automóvil y la Moda. Además, ha sido un gran atractivo de ocio para niños y adultos de todo el barrio, que acudieron a la plaza de la Tabacalera a pasar una tarde solidaria más que original.

Son indispensables en esta Caravana Solidaria los coches clásicos de clubes de la provincia de Málaga que recorrieron las calles encabezados por el emblemático Cadillac Pink de la colección del MAM. Formaron parte del recorrido el Club de Vehículos Clásicos Al-Ándalus, Brother's Classic Blue, Vespinos de Málaga, Club Amigos Seat 124 y 1420, Club Seat 600 de Málaga, Club de Automóviles de Época de Málaga, Club Clásicos Renault de Andalucía y Club Retro Sport. El recorrido partió de la avenida Sor Teresa Prat y llegó hasta plaza de la Marina y Paseo del Parque hasta el regreso al Museo del Automóvil y la Moda.

Imágenes del recorrido de la Caravana Solidaria; las directoras del MAM junto a la presidenta de Adimi. Sur

El evento repartió grandes premios en su rifa solidaria, también de récord con más de 130 obsequios con la compra de tickets de cinco euros; entre los premios, parques temáticos como Isla Mágica o Aquamijas, concierto de Sebastián Yatra, noches en hoteles como Molina Lario y Only You; o entradas para el museo Carmen Thyssen de Málaga. Las actuaciones y actividades infantiles no faltaron en esta novena edición de la Caravana Solidaria con personajes de animación infantil como Diverland, la actuación del mago Chávez Magia o el desfile de Legión 501 con la marcha imperial de Star Wars.

Desde el MAM aseguran que «todos los beneficios están destinados a la adquisición de mobiliario adaptado y herramientas que permitan garantizar la calidad de vida de los usuarios de Adimi». En su compromiso, el museo habilitó en su página web la opción de poder colaborar con Adimi con cualquier cantidad extra.