Concentración celebrada hoy en Antequera. EP

Una mujer amenaza a una médica de Antequera con darle un puñetazo si no atendía a su hijo

Los hechos ocurrieron en el servicio de Urgencias del Hospital de Antequera el 7 de septiembre

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:32

Las amenazas y episodios de violencia de los que son objeto los médicos y el resto del personal sanitario siguen creciendo sin control. El Sindicato ... Médico de Málaga (SMMA) ha efectuado este jueves una concentración en la puerta del servicio de Urgencias del Hospital de Antequera, después de que una facultativa de este centro recibiera amenazas por parte de la madre de un paciente psiquiátrico que pretendía que la sanitaria atendiese ya a su hijo. De hecho, le dijo que si no abandonaba a otro usuario que atendía en la consulta, le daría un puñetazo.

