Una mujer amenaza a una médica de Antequera con darle un puñetazo si no atendía a su hijo

Las amenazas y episodios de violencia de los que son objeto los médicos y el resto del personal sanitario siguen creciendo sin control. El Sindicato ... Médico de Málaga (SMMA) ha efectuado este jueves una concentración en la puerta del servicio de Urgencias del Hospital de Antequera, después de que una facultativa de este centro recibiera amenazas por parte de la madre de un paciente psiquiátrico que pretendía que la sanitaria atendiese ya a su hijo. De hecho, le dijo que si no abandonaba a otro usuario que atendía en la consulta, le daría un puñetazo.

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre. La facultativa se encontraba trabajando en la consulta número siete atendiendo a un paciente complejo, cuando entró la familiar de una usuaria increpando y gritando para que se atendiera a su familiar, con lo que la profesional le insistió que abandonara la sala ya que estaba otro paciente, explica el SMM. Así, la usuaria le dijo a la doctora que se quedaba en la puerta y que si no atendía a su hija, entraba y le pegaba un puñetazo. Ante esta situación, «la médica le advirtió que avisaría a los vigilantes de seguridad, pero la usuaria le contestó que le daba igual y volvió a amenazarla con agredirla físicamente», informa el sindicato. De esta forma, la facultativa cerró y aseguró la puerta de la consulta, pulsó el botón del pánico y cuando llegaron los vigilantes de seguridad, trasladó a su paciente a otra estancia y abandonó la consulta.

Posteriormente, tuvo que intervenir la policía y la médica interpuso una denuncia dos días después y el 10 de septiembre se celebró el juicio, aunque todavía se desconoce el fallo.

La mujer llegó a sufrir un fuerte episodio de ansiedad y fue incapaz de continuar trabajando, como suele ocurrir cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) afirma que son ya 39 los casos de agresiones y amenazas a médicos en la provincia malagueña en lo que va de año y exige «nuevamente a la Administración que vele por la seguridad de sus trabajadores en su horario laboral, además de manifestar su rechazo a la falta de respeto y de educación de la sociedad» con el personal.