Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Conde, Leonardo Neri, Pablo Atencia, Antonio Banderas, Francisco de la Torre, María Teresa Pardo, Santiago Gómez-Villares y Javier Valdecantos Migue Fernández

Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia: un matrimonio (jurídico) bien avenido

La nueva firma nacida de dos históricos bufetes andaluces celebra su integración en una gala en Sohrlin con más de 400 invitados del mundo legal, empresarial e institucional

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 09:29

Comenta

Empresarios, autoridades y profesionales del derecho se dieron cita anoche en Málaga en la gala de presentación de Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia. El evento, ... que se celebró en Sohrlin Andalucía, reunió a más de 400 invitados con la intención de celebrar la consolidación de la integración de dos despachos históricos de referencia en Andalucía: Montero Aramburu, fundado en 1971 y Gómez-Villares & Atencia, con raíces en Málaga desde 1953. Con esta unión, la firma se convierte en un despacho de referencia en Andalucía y en uno de los más relevantes a nivel nacional, con una facturación de 30,3 millones de euros, más de 370 empleados y nueve sedes, tres de ellas en la provincia de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  4. 4 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  5. 5 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  8. 8 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  9. 9 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  10. 10 Investigan el sabotaje de la maquinaria para podar los Baños del Carmen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia: un matrimonio (jurídico) bien avenido

Montero Aramburu &amp; Gómez-Villares Atencia: un matrimonio (jurídico) bien avenido