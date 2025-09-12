Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La migraña es una de las enfermedades más infradiagnosticadas del país. SUR

65.000 malagueños sufren de migraña crónica: es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años

Es una patología infradiagnosticada al subestimarse los síntomas o diagnosticarse de forma errónea con un gran coste socioeconómico por las bajas laborales

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:22

La migraña es un tipo de cefalea o dolor de cabeza primario, no provocado por otros trastornos como golpes, tumores, ictus, de fisiopatología compleja y ... un fuerte componente genético, explica a SUR el doctor José Antonio Reyes, neurólogo del Hospital Vithas Xanit Internacional. Existen varios tipos, aunque hay dos principales: la episódica, es decir, si hay menos de 15 días de dolor al mes o la crónica, si hay 15 o más. En Málaga, las estimaciones de expertos y sociedades médicas apuntan a que son más de 200.000 personas (cinco millones en España) las afectadas y, en torno a 65.000 (un millón en todo el país), las que arrastran el tipo crónico, el 80% mujeres. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años y es una forma de dolor de cabeza grave e incapacitante.

