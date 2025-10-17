Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mercedes Siles, durante la entrevista en la sede de SUR.

Mercedes Siles, durante la entrevista en la sede de SUR. Dani Maldonado

Catedrática de Álgebra de la Universidad de Málaga

Mercedes Siles: «Nos están algoritmizando; necesitamos un sello de calidad ética en la inteligencia artificial»

La profesora cree que los sistemas digitales simplifican al ser humano para volverlo predecible y manipulable

Manolo Castillo

Manolo Castillo

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:39

Comenta

Catedrática de Álgebra en la Universidad de Málaga y exdirectora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Mercedes Siles es ... una de las voces más lúcidas sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Desde la Fundación Hermes dirige el seminario Algoritmos éticos y responsables para el desarrollo humano, un espacio pionero donde se reflexiona sobre los límites de la tecnología y la necesidad de una regulación con principios. Habla con pasión sobre el futuro de los algoritmos, los sesgos, la educación matemática, la adicción digital y la urgencia de poner a la persona en el centro de la revolución tecnológica. «La tecnología es maravillosa cuando está al servicio de las personas. Pero necesitamos poner límites, exigir responsabilidad y crear confianza. Un sello de calidad algorítmica sería un gran paso para garantizar que los algoritmos trabajen para nosotros, y no al revés», dice. Y todo hace indicar que tiene razón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  4. 4 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  5. 5 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  6. 6 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  7. 7 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga
  8. 8 Heridos leves los dos ocupantes de una avioneta tras un aterrizaje de emergencia en Periana
  9. 9

    El gerente de la Filarmónica de Málaga deja por sorpresa su puesto y abre una nueva crisis en la orquesta
  10. 10 Tres profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Mercedes Siles: «Nos están algoritmizando; necesitamos un sello de calidad ética en la inteligencia artificial»