Mensaje de apoyo y solidaridad del ministro Luis Plana a los agricultores afectados por las inundaciones Luis Planas, segundo por la derecha, hoy en Fruit Attraction. / SUR Asegura en la inauguración de Fruit Attraction que «tanto la Junta como el Gobierno de la nación estamos a su lado para intentar ayudarles en todo lo posible» AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 23 octubre 2018, 13:04

El ministro de Agricultura, Luis Planas, no se ha olvidado hoy de los agricultores malagueños afectados por las inundaciones durante el acto inaugural de la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas de Madrid, Fruit Attraction. De hecho, ha lanzado un mensaje de solidaridad y apoyo dirigido a los ganaderos y productores afectados. Planas, que ha recordado el Pabellón 9 de Andalucía acompañado del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha manifestado a SUR que «tanto la Junta como el Gobierno de la nación estamos a su lado para intentar ayudarles en todo lo posible». El ministro ha recordado que hace años ya vivió como miembro del Gobierno de la Junta de Andalucía una situación «no tan grave, pero de esas características», por lo que ha asegurado que comprende la «desesperación y la preocupación de mucha gente ante el momento actual». Por ello ha insistido en lanzar un mensaje de apoyo y de cariño.

El temporal de lluvias en la provincia y de manera especial en la comarca de Antequera, la Serranía de Ronda y Estepona se ha cebado con los caminos y viales rurales, y numerosas plantaciones de árboles jóvenes de olivar y almendro, que han sido arrancados y arrastrados por la riada. Asimismo las lluvias han producido un número importante de parcelas anegadas, infraestructruas hídricas destruidas que han dejado sin agua a empresas agroganaderas y de agroindustria, inundado viveros y explotaciones tanto agrarias como ganaderas, tanto de porcino como de caprino, muchas de la cuales todavía se encuentran incomunicadas y a las que no se puede acceder para alimentar ni atender al ganado.

Para las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, los daños son innumerables, aunque todavía es demasiado pronto para tener una valoración económica de daños, ya que aún no se ha podido acceder a muchas zonas afectadas por las inundaciones. «Los desbordamientos hacen imposible acceder a numerosas parcelas, ya que muchos caminos han desapercido literalmente», ha indicado el presidente de Asaja Málaga, Baldomero Bellido, para quien la existencia de los pantanos del Guadalhorce (Guadalteba, Guadalhorce y Conde del Guadalhorce) ha permitido almacenar más 80 hectómetros cúbicos, que de no haber ido a parar a los pantanos, habrían ocasionado «daños inimaginables aguas abajo».

Según Bellido, socios y técnicos de Asaja han podido comprobar grandes daños en infraestructuras como naves en algunos casos con grandes pérdidas ganaderas, caminos, instalaciones de riego y daños en plantaciones de nuevos cultivos leñosos, principalmente. Unos daños que se irán incrementando conforme pasen los días. «A día de hoy no podemos cifrar los daños ya que aún se están valorando, y no será hasta dentro de varios días cuando se pueda ver claramente hasta qué punto han salido perjudicadas las explotaciones agrarias», para lo que Asaja solicita la colaboración de los agricultores y ganaderos afectados, que en muchos casos aún no han podido entrar en sus explotaciones, rellenando las declaraciones de daños que tenemos preparadas a tal efecto.

Bellido ha explicado que el cereal y los cultivos herbaceos se han librado de la inundaciones porque todavía no se había preparado el terreno para proceder a siembra. Desde Asaja se ha mencionado los daños que las lluvias han producido en la cooperativa olivarera de Teba, que ha tenido que cesar incluso su actividad hasta limpiar y reperar todos los daños. «Han tenido que paralizar la campaña de la aceituna de mesa debido a que se les ha inundado la cooperativa y otras almazaras han tenido que retrasar también la campaña de elaboración de aceite de oliva», según Belido.

Para Asaja Málaga, pese a que ante unas lluvias de tal magnitud es «difícil» que los cauces asuman todo el caudal, «la falta de limpieza en algunos ríos ha empeorado los problemas«. En este sentido, Bellido ha recordado la denuncia que la asociación realizó ya la pasada semana de las »nefastas consecuencias que podían conllevar esta falta de limpieza y esas consecuencias han llegado este fin de semana con las fuertes lluvias«.

Por esta razón, desde la organización de Jóvenes Agricultores se exige la creación de una partida presupuestaria para el mantenimiento periódico de los cauces, señalando que, al igual que está la «obligación de pasar una ITV periódica a vehículos, la administración debe superar igualmente una inspección de la limpieza de los cauces de los cuales son titulares». «En muchos casos, los propios agricultores intentan limpiar un cauce público, que no es su obligación, y es la propia burocracia la que impide esta colaboración del agricultor», ha señalado Asaja.

También desde COAG Málaga se está realizando una evaluación de los daños. Su secretario provincial, Antonio Rodríguez, pendientes de ser evaluadas, han provocado «graves daños en las tierras de labor y en las infraestructuras agrarias». «Hay caminos completamente destrozados, muchas parcelas han sido literalmente arrolladas por las avenidas de agua, llevándose la tierra fértil y destrozando la arboleda», ha explicado Rodríguez, para quien en las próximas horas «urge abrir los caminos cortados de las ganaderías y de las fincas para permitir los accesos a la recogida de leche o la llegada del pienso».

Una vez evaluados los daños, COAG Málaga valorará pedir a las administraciones la declaración de zona catastrófica para las localidades afectadas. Aunque los técnicos de la organización harán la valoración a través de los datos que vayan facilitando los afiliados, además de lo que se pueda constatar en las visitas a las zonas afectadas, desde la organización se pide ya a la administraciones que apoyen a los damnificados.