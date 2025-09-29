Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Melissa García, investigadora de la UMA. SUR

Melissa García Caballero, científica de la UMA, Premio Nacional de Investigación para jóvenes 2025

Es profesora del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica y recibe el galardón en la modalidad 'Gabriela Morreale, en Medicina y Ciencias de la Salud'

SUR

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:59

Melissa García Caballero, científica del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga (UMA), ha sido galardonada con el Premio Nacional de ... Investigación para Jóvenes 2025, en la modalidad 'Gabriela Monrreale, en Medicina y Ciencias de la Salud', una distinción que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que está considerada como la más importante del país en el ámbito de la I+D+i.

