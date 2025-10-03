Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la cabeza de la manifestación, con el Hospital Noble de fondo. MARILÚ BÁEZ

Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco

Un millar de facultativos ha recorrido hoy General Torrijos, el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina coreando consignas como 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'No es vocación, es explotación'

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Los médicos malagueños han secundado, de forma masiva, la huelga general nacional convocada hoy por los sindicatos contra el borrador del Estatuto Marco que ha ... elaborado el Ministerio de Sanidad. El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín Noblejas, ha cifrado el seguimiento del paro total en una horquilla que va del 80% al 90% de la plantilla de la sanidad pública en la provincia, que roza los 5.900 facultativos. La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la adhesión en el 48,65%. Además, más de un millar de sanitarios han formado parte hoy de la concentración y posterior manifestación que ha recorrido el tramo que va de la Plaza del General Torrijos a la Plaza de la Marina pasando por el Paseo del Parque, para hacer patente su rechazo al texto gubernamental y, sobre todo, para exigir una regulación propia para ellos.

