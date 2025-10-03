Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco Un millar de facultativos ha recorrido hoy General Torrijos, el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina coreando consignas como 'Hora trabajada, hora cotizada' o 'No es vocación, es explotación'

Imagen de la cabeza de la manifestación, con el Hospital Noble de fondo.

José Antonio Sau Viernes, 3 de octubre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Los médicos malagueños han secundado, de forma masiva, la huelga general nacional convocada hoy por los sindicatos contra el borrador del Estatuto Marco que ha ... elaborado el Ministerio de Sanidad. El presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín Noblejas, ha cifrado el seguimiento del paro total en una horquilla que va del 80% al 90% de la plantilla de la sanidad pública en la provincia, que roza los 5.900 facultativos. La Junta de Andalucía, por su parte, sitúa la adhesión en el 48,65%. Además, más de un millar de sanitarios han formado parte hoy de la concentración y posterior manifestación que ha recorrido el tramo que va de la Plaza del General Torrijos a la Plaza de la Marina pasando por el Paseo del Parque, para hacer patente su rechazo al texto gubernamental y, sobre todo, para exigir una regulación propia para ellos.

De nuevo, ha sido una manifestación transversal: había médicos veteranos y jóvenes residentes, de atención hospitalaria y de primaria, todos ellos tocados con sus batas blancas y haciendo gala de un ambiente festivo, aunque reivindicativo. La Policía Local ha cortado el tráfico en el recorrido de la manifestación, lo que ha provocado un tráfico muy lento en el Paseo de los Curas. La pancarta principal, tras la que se han situado tanto los directivos del SMM como el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, tenía como lema «Por un estatuto propio», además de corear los asistentes consignas como «Hora trabajada, hora cotizada» o «No es vocación, es explotación» o «Mónica, escucha, tu gremio está en lucha». Multitud de carteles y pancartas estaban adornados con frases como «La mujer de verde está cansada de ponerse el traje 60 horas semanales», «Sin médicos no hay sanidad», «Médico cansado error asegurado» o «Urgente, sanidad en estado crítico». Habrá ampliación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión