Marzo marca una fuerte subida de la ocupación en Málaga con cerca de 11.000 afiliados más

Málaga ha iniciado este año con fuerza la escalada del empleo típica de la primavera y el verano. Después de que ya en febrero se ... crearan casi cinco mil empleos, en marzo la provincia ha registrado otro aumento mensual de cerca de 11.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Concretamente de 10.723, que la llevan a alcanzar un total de 719.406 cotizantes, una cifra nunca antes registrada en dicho mes. Y, además, hay que tener en cuenta que ha sido un marzo lluvioso y sin Semana Santa.

No es el mayor crecimiento del empleo de Andalucía, ya que Huelva con la campaña de la fresa supera esta cifra con sus 17.614 afiliados más. No obstante, Málaga sigue siendo responsable del 40% del empleo creado a nivel regional. A nivel nacional, sólo Baleares, Barcelona y Madrid la superan en aumento de la ocupación en marzo.

Este fuerte crecimiento del empleo contrasta con una bajada del paro mucho más moderada. Marzo se cerró con 120.331 personas inscritas en las oficinas del paro de la provincia, que son 764 menos de las que había a finales de febrero. En este caso Málaga sí logra la bajada más fuerte de Andalucía, pero es que el balance del paro en el conjunto de la comunidad es muy discreto: de 1.252 desempleados menos. Hay cuatro provincias donde el paro sube y cuatro (lideradas por Málaga) donde baja. Dicha bajada del desempleo se centra en el sector servicios, que pierde -1.110 demandantes respecto al mes anterior. El resto de sectores experimentan variaciones de escasa relevancia: cien menos en industria, 46 más en construcción y 5 más en agricultura. El colectivo de parados sin empleo anterior aumenta en 395 personas.

¿Por qué el paro baja menos de lo que crece el empleo?

La gran diferencia existente entre empleo creado y reducción del paro se puede explicar por varias razones. Una de ellas reside en los trabajadores del sector turístico con contratos fijos discontinuos, que en otoño cuando acaba la temporada pasan a la inactividad pero no se contabilizan como parados, de tal forma que cuando vuelven a incorporarse al trabajo engrosan la cifra de afiliados pero no reducen la de parados. Otra es que hay personas que han empezado a trabajar en marzo y que no estaban registradas como desempleadas porque no tenían derecho a prestación y, por tanto, no encontraban aliciente a apuntarse al SAE. Y, además, también hay trabajadores que vienen a Málaga desde otras provincias o países.

Evolución anual y por sexos

La evolución anual de paro y empleo es muy positiva. Málaga tiene 22.436 personas más trabajando que hace doce meses, lo que equivale a un crecimiento porcentual del 3,22%, el mayor de toda la España peninsular. El paro se ha reducido en este año móvil en 10.817 personas, un 8,25%.

El perfil de la persona parada en Málaga sigue siendo mayoritariamente femenino: hay en este colectivo 73.164 mujeres frente a 47.167 hombres, luego ellas representan casi el 61% del total. Y ello pese a que la bajada del paro del último año ha beneficiado a más mujeres (5.931) que a hombres (4.886).

