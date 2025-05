María del Mar Malagón es catedrática de Biología Molecular de la Universidad de Córdoba (UCO) y presidenta de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) y, ... por tanto, anfitriona del trigesimosegundo Congreso Europeo en esta enfermedad, que aglutina estos días en Málaga a más de 4.000 especialistas de todo el mundo. En esta entrevista, repasa los avances logrados contra la patología y declara la guerra al estigma asociado a las personas que la sufren.

–¿Qué se considera una persona obesa y a qué tanto de la población afecta?

–Ahora mismo la definición que se utiliza es el índice de masa corporal que es una proporción entre peso y altura. Entonces hay unos rangos establecidos que son más adaptados quizá para la población caucásica que está normopeso hasta 25, 25 a 30 sobrepeso y, a partir de 30, sería obesidad con distintos grados. Y respecto a la proporción de personas que viven con obesidad, estamos hablando en España del 20% de la población, o sea, dos de cada diez adultos y sobrepeso o exceso de peso, que incluye obesidad más sobrepeso, se daría en entre seis y siete adultos.

–¿Podemos decir que es uno de los grandes problemas de salud pública que tiene Andalucía?

–Sin duda, estamos hablando de unos números tremendos, teniendo en cuenta que además las personas con sobrepeso pueden pasar a obesidad porque la edad tampoco ayuda. No hemos hablado de obesidad infantil, que está en torno al 10%, es una de las más altas de Europa, y es altamente probable que estos niños y niñas la mantengan o que aumente con el tiempo. Teniendo en cuenta que la obesidad es una enfermedad que aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades. Imagine un niño que empieza con obesidad, que tiene problemas cardiovasculares, porque puede tener diabetes, entonces va a estar mucha parte de su vida con esa enfermedad. Es un problema grave.

–¿Y cómo se ataja la obesidad infantil?

–Se hacen más campañas, se habla de prevención y, sin embargo, las tasas no disminuyen. Hay muchas causas: genéticas, biológicas y, desde luego, los factores ambientales y los socioeconómicos importan. Tenemos que abordar todos estos aspectos, los socioambientales o los socioeconómicos son importantes, porque la obesidad es mucho cuestión de donde vivas, tu educación, tu nivel cultural, tu nivel económico, etc. Es como un plan general el que hay que tener. Y luego la oferta de comida hipercalórica está ahí: es mucho más competitiva a nivel de precio que la comida que entendemos como saludable.

–¿Qué avances se han logrado?

–Ahora mismo tenemos evidencia científica de que el índice de masa corporal es un indicador, pero necesitamos saber más para definir la enfermedad, como lo de la composición corporal, porque acumular grasa en el abdomen es realmente dañino, o perder masa muscular, que eso es lo que sucede en la obesidad sarcopénica. Si la recomendación es ejercicio y tenemos este tipo de obesidad hay que tener mucha precaución en cuanto al tipo de ejercicio que puede hacer la persona: debe tener su plan, ahí es un poco un círculo vicioso. Hay mucha investigación en farmacoterapia, en desarrollo de fármacos que están siendo muy eficaces en la pérdida de peso, pero también hay mucha investigación en salud mental y en tecnologías aplicadas.

–¿Hay algún consejo que se destaque en la nueva guía clínica para el abordaje de la obesidad?

–Bueno, lo que se trata es de ganar es salud y un aspecto también que se trabaja bastante es el estigma: es erróneo considerar que una persona tiene obesidad porque come mucho y se mueve poco. Cuando se gana peso se desajustan todos los mecanismos que están perfectamente adaptados para decir «ya has comido, deja de comer», eso se altera a una persona con obesidad, y como digo, no se trata de una cuestión de voluntad, la obesidad no te elige, esa es una frase que decimos, no es una cuestión de decisión, aunque ciertamente hay que adquirir unos hábitos de vida saludables, y en las personas que tienen obesidad, si tienen una serie de condiciones, hay que hacer un tratamiento farmacológico que está disponible, eso sería lo adecuado. Hay que considerar la obesidad una enfermedad, eso es lo que tiene que estar integrado en los sistemas de salud, como la diabetes se considera una enfermedad.

–¿Qué más mitos debemos desterrar?

–Yo creo que hemos hablado del estigma que tiene la sociedad respecto a las personas con obesidad, que a lo mejor le impacta también en conseguir trabajo, y otra cosa importante es la autoestima, o sea, las personas con obesidad tienen muy dentro que es culpa suya, entonces no van a ir al médico, porque creen que esto es toda su responsabilidad: eso es un mito que hay que romper.

–Se están usando fármacos tipo Ozempic, prescritos para otras enfermedades...

–Ozempic no es para obesidad. Hablemos de los principios activos. Liraglutida, o semaglutida. El principio biológico es el mismo. Son incretinas. Pero en el caso este en particular, la dosis cambia para el tratamiento de diabetes o el tratamiento de obesidad. Y para obesidad tiene otro nombre comercial. Evidentemente yo creo que todos conocemos a gente que tiene una boda, que tiene una feria, que tiene un evento, que dice: «Yo quiero esto y está permitido por la agencia española». Por eso hago tanto hincapié en la prescripción por profesionales sanitarios especializados. Porque el principio y todos los fármacos, esto es así, tiene que ir acompañado de cambios en los hábitos de vida, en aspectos de nutrición y en ejercicio, actividad física. Entonces reforcemos ese cambio en estilo de vida. Pero es el profesional el que debe decidir cuál es la combinación que esa persona en particular necesita. A lo mejor necesita apoyo psicológico, porque el problema que le causa obesidad es un trauma o una situación estresante. Es muy complejo.

–¿Qué riesgos tiene asociados la obesidad?

–Hay en torno a 200 patologías asociadas. Es un factor de riesgo principal para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Esto es un alto riesgo. Luego diabetes, también porque induce factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Pero también provoca enfermedad hepática, enfermedad renal, artrosis, todo el sistema locomotor se ve afectado por la inflamación que provoca, por el peso que se tiene, provoca problemas respiratorios, provoca depresión, ansiedad y se asocia a varios tipos de cáncer. Por decir solo unos cuantos. Básicamente todo.