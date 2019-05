María Cortés: «Quiero aportar mi granito de arena para mejorar las cosas» María Cortés deposita el voto en la urna / Juan Soto Esta joven que acaba de cumplir los 18 años se estrena con ilusión en un proceso electoral JUAN SOTO Málaga Domingo, 26 mayo 2019, 14:33

María Cortés prácticamente ha celebrado su cumpleaños en el colegio electoral. Cumplió los 18 el pasado martes por lo que se ha estrenado votando en estas elecciones municipales y europeas. Con nervios e ilusión, esta joven de Huelin ha depositado el voto tras estudiar con detenimiento las promesas realizadas por cada uno de los candidatos. Asegura que tenía muchas ganas de hacerlo desde hace mucho tiempo, y que hace un mes más o menos ha seguido la actualidad para ejercer su derecho con conocimiento. .

Esta joven estudiante de 2º de Bachillerato considera que muchas personas votan sin saber realmente las consecuencias que tiene su acción y por eso es fundamental estar bien informada. «Cuando me llegó la carta estaba nerviosa porque no sabía a lo que iba a votar, pero mis padres me ayudaron a tranquilizarme un poco», recuerda. Sin desvelar a quién ha votado, explica que para ella ha valorado aspectos como la limpieza, el número de zonas verdes o las mejoras en el transporte público.

Aunque en su grupo de amigos no suele ser un tema de conversación, ella estaba convencida de que tenía que ir al colegio electoral para aportar su «granito de arena» y por eso no ha dudado en dejar por un rato los apuntes -tiene mañana el último examen antes de la Selectividad- para ejercer su derecho. «Para intentar mejorar las cosas», añade. Recuerda que en las últimas semanas en clase han hablado sobre las elecciones y se han puesto en la piel de los gobernantes, aunque «no todo el mundo estaba interesado en las elecciones».